Los nuevos bodegueros de Valladolid apuestan por elaborar productos más atractivos para captar a los jóvenes

Arranca el Curso de Verano 'El vino que nos une' de la UEMC, una cita "consolidada"

VALLADOLID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos bodegueros de Valladolid apuestan por generar sinergias y elaborar productos más atractivos para captar a los jóvenes, en la medida en que "no se ha sabido llegar a esta generación".

Así se desprende de algunas de las opiniones que se han compartido este martes en la mesa redonda 'Vino de y para jóvenes', protagonizada por nuevos bodegueros y enmarcada en el Curso de Verano 'El vino que nos une' de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid.

La inauguración del curso ha corrido a cargo del rector de la institución educativa, David García López, quien ha destacado la "consolidación" de un curso que ya va por su decimotercera edición.

García López ha estado acompañado por el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, quien ha recordado que Valladolid "es muchas cosas, pero es vino", lo que convierte a la provincia en referente nacional e internacional en el sector.

A continuación, se ha dado paso a dos integrantes del Grupo de Debate de la Universidad, quienes han debatido en torno a cómo habla de vino la denominada Generación Z.

Posteriormente, Marisa Sánchez (Vinoinfluencers), Alejandro Herrero (Bodega Vinos Valbuena – Ribera de Duero), Juan Príncipe (Bodegas César Príncipe - Cigales), Sara Bañuelos (Bodegas Ramón Bilbao - Rueda) y Enrique Andrades (Bodegas Resalte -Ribera de Duero), moderados por María Hernández, profesora de comunicación política y lenguaje no verbal de la UEMC, han realizado un certero diagnóstico de una situación que preocupa a los empresarios: los jóvenes han perdido el interés por el vino.

BATALLA PERDIDA

A pesar de tener "todos los argumentos para enamorar", como ha destacado Enrique Andrades, las multinacionales de la cerveza "han sabido ganar la batalla", algo que obliga a los bodegueros a "mirar al futuro" y a "sumar bodegas para colaborar", ya que "juntos somos más fuertes".

En este sentido, Alejandro Herrero ha coincidido en que se trata de un sector "muy atomizado" frente a las cerveceras. "No hemos sabido ser atractivos para los jóvenes, nos hemos complicado la vida", ha reconocido, lo que ha obligado a buscar nuevos formatos, "alejándose de terminologías técnicas, taninos y fermentaciones malolácticas".

También se ha sumado a esta idea Juan Príncipe, quien ha abogado por "juntarse para ser más fuertes" y llegar a los jóvenes. "Estamos intentando llevar el mundo del vino a través de nuestro discurso, lo que es un error", ha sentenciado.

"Tratamos de buscar nuevas opciones para hacer vino más atractivo", ha asegurado Sara Bañuelos, ya sea comunicando de forma diferente, rompiendo barreras "con vinos con baja graduación, más frescos, con botellas llamativas y etiquetas de diseño".

A este respecto, los bodegueros han apostado por vincular los vinos a la gastronomía, a la música y los festivales, "construyendo demanda", todo ello con el objetivo de generar valor al producto a través del marketing y los influencers, señaló Marisa Sánchez.

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

La primera jornada se ha cerrado con la charla 'La experiencia en la elaboración de vinos de referencia', de la mano de Mariano y Alberto García, propietarios de Bodegas Mauro (IGP Vino de la Tierra de Castilla y León) y San Román (DO Toro), Garmón Continental (Ribera del Duero), Baynos (DO La Rioja) y Valeyo (DO Bierzo), en conversación con Nieves Caballero, periodista especializada en el sector del vino.

Mariano García y su hijo Alberto repasaron la trayectoria de sus grandes vinos. El enólogo, uno de los más importantes de España, detalló el acierto que ha supuesto hacer blancos 'de guarda' como Mauro Godello, Aalto o Baynos "que compiten sin ningún complejo con los grandes Borgoña". Asimismo, apostaron por que las DOs se abran a nuevas variedades dado el cambio climatológico en el que estamos inmersos, "lo que sin duda repercutirá positivamente en la calidad de los vinos".

Por su parte, Alberto García, responsable de la gestión y comercialización de las marcas, recordó unos comienzos que no fueron fáciles y apostó "por la coherencia, el arrojo y, sobre todo, la capacidad de dar siempre un paso adelante".

A la pregunta de si ha dado libertad a sus hijos a la hora de continuar con su legado, Mariano García, afirmó que "por supuesto" y que fueron ellos, tanto Alberto como Eduardo, quienes tras sus estudios "decidieron coger las riendas con mucho respeto y siendo conscientes del valor de aunar esfuerzos cada uno con sus puntos de valor".

Las sesiones han concluido con una cata y maridaje de Alimentos de Valladolid (Quesos de Pantaleón Muñoz) con caldos de Bodega Vinos Valbuena (Ribera de Duero), Bodega Ramón Bilbao (Rueda) y Bodega Resalte (Ribera de Duero).

CINE, MÚSICA Y VINO

La segunda jornada del ciclo se desarrollará mañana miércoles 17 en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a partir de las 10.00 horas, con "Vino y Arte.

Diseñadores de etiquetas", que reunirá a los creadores Javier Garduño, Patricia Villasante, de Pintan Copas, y a Natalia de Frutos, de Hilando Fino, con Matías López, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC, como conductor.

A las 10.45 será el turno de 'Vino y cine', con Herminio Cardiel, director y guionista, con Pedro del Río, coordinador del Festival de Cortos Rueda con Rueda y de actividades en Seminci, además de productor, realizador y académico en la Academia de Cine, y con Javier Angulo, exdirector de la Seminci, moderados por Elvira Jensen Casado, del Aula de Cine UEMC.

Les seguirá la proyección del documental 'A life in wine' en torno a la historia de Gérard Basset, el sumiller con más reconocimientos de la historia del vino, presentado por Cristina Alcalá, directora Fundación Cultura Líquida.

La última sesión (13.00 horas) será 'Vino y música' y contará con Javier Ajenjo, director de Sonorama y Planeta Sonoro, Rebeca Ruano, jefa de prensa, relaciones públicas y proyectos internacionales de Sonorama y Planeta Sonoro, Raúl Escudero, gerente DO Cigales, patrocinadora del Intro Music Festival, y Epifanio García y Carlos Soto, de La Veguilla Folk Festival de Bodegas Cepa Alta, moderados por María Ángeles Paniagua, directora de la editorial Lapicero Azul.

Cerrará la jornada una cata y maridaje con música con Nacho Rocafull, de la Fundación Escuela Internacional de Cocina, y Ana Paulina Fernández, Premio Pascual Herrera a Mejor Sumiller del XVIII Curso de Sumiller profesional de la escuela, con vinos de la DO Cigales y Vino Crianza Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, vino de los Premios Goya.