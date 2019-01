Del Olmo agradece a De la Riva "los consejos" pero asegura que le gusta mucho "patear" la calle

Publicado 28/12/2018 14:07:17 CET

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y hacienda, Pilar del Olmo, y candidata por el PP a la Alcaldía de Valladolid ha agradecido al exregidor Javier León de la Riva sus "consejos" pero le aclara que le gusta mucho "patear" la calle y que si no lo haces más es porque sale "muy tarde de trabajar".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de la firma por la venta de ocho parcelas a SEUR en el polígono industrial de Ircio en Miranda de Ebro (Burgos).

Del Olmo ha contestado así a unas declaraciones de León de la Riva en las que aconsejaba a la candidata a "pisar más calle y menos el despacho". "Soy una persona que patea Valladolid muchísimo, que le gusta la calle y es algo que no me cuesta nada", ha advertido para, no obstante, agradecer al exregidor sus "consejos" porque vienen de alguien con "mucha experiencia".