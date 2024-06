ONCE Segovia muestra las técnicas que ofrece a sus 270 afiliados para ayudarles a desenvolverse en su vida diaria

El alcalde de Segovia, José Mazarías (izda); la concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez; el delegado de ONCE en Segovia, Claudio Congosto, y la presidenta del Consejo Territorial de ONCE en castilla y León, Araceli de las Heras.

El alcalde de Segovia, José Mazarías (izda); la concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez; el delegado de ONCE en Segovia, Claudio Congosto, y la presidenta del Consejo Territorial de ONCE en castilla y León, Araceli de las Heras. - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de ONCE en Segovia, Claudio Congosto, ha sido anfitrión en la Jornada de puertas abiertas que ha celebrado la delegación de Segovia, con motivo de la Semana del Grupo Social ONCE y en la que dicha organización ha mostrado las técnicas y métodos utilizadas para que sus 270 afiliados puedan desenvolverse en su vida diaria.

Congosto ha estado acompañado por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras, y por el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez. Juntos han recibido la visita del alcalde de Segovia, José Mazarías, y de la concejal de Servicios Sociales, Azucena Suárez.

Durante la visita de las autoridades municipales, el delegado de la ONCE en Segovia ha podido mostrarles los servicios que la ONCE presta a su colectivo. "En primer lugar, nuestra profesora va a mostrar el apoyo que da a alumnos de todas las edades, hasta la universidad", ha relatado Congosto.

"El técnico en Tiflotecnología mostrará al alcalde las adaptaciones a puestos de trabajo y otro monitor va a enseñar las técnicas de lengua de signos para personas ciegas y sordociegas; si ya es importante ayudar a quienes no vemos, hay que imaginar la incomunicación de quienes no ven y no oyen", ha advertido el delegado segoviano.

Sobre la vida diaria, también se explica cómo es la rehabilitación o educación de los usuarios de la ONCE para desenvolverse de la forma más autónoma posible en el día a día.

"Nos enseña el manejo del bastón, que parece muy sencillito, pero hay que aprender unas técnicas. También va a enseñar distintas lupas y otros aparatos que usamos para las personas con baja vista", ha descrito Claudio Congosto.

La delegación de ONCE en Segovia mantiene en la actualidad actividad con 270 personas afiliadas a la organización. El mayor volumen es de personas mayores de 60 años, con un colectivo infantil de más de veinte niños, atendidos por la profesora de la ONCE para completar las dificultades de aprendizaje estándar del colegio.

"También es importante recordar que tenemos 65 trabajadores en la calle, compañeras y compañeros que están todo el día recaudando el dinero con el que podemos pagar esta educación y rehabilitación", ha comentado Congosto.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha resaltado el gran valor que tiene la incorporación de elementos tecnológicos que la ONCE está implantado en el adiestramiento y educación de sus afiliados.

Respecto a la accesibilidad de la ciudad para este colectivo, Mazarías ha citado el Plan de Accesibilidad municipal.

"Seguimos con el compromiso del Ayuntamiento de hacer una Segovia más accesible, buscando cuáles son las dificultades que se les plantean a los distintos colectivos; cómo no a los 270 afiliados a la ONCE en Segovia, para quienes vamos a seguir estando presentes para la ayuda que necesiten", ha prometido.