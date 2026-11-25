SALAMANCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado a la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, de "negar" la violencia de género" y al Partido Popular de "amparar, proteger y presumir a un acosador como es el alcalde de Móstoles".

Lo ha hecho durante una visita a la capital salmantina junto a los candidatos al Congreso y Senado, donde ha hecho referencia al 25 de noviembre para asegurar que "la violencia de género es la mayor lacra que se vive en la democracia".

"No es permisible que en un país avanzado como España lleve ya 47 víctimas este año y es verdaderamente preocupante que haya gente que todavía hoy niega la violencia de género", ha expresado, para después advertir de que esto es "lo que viene si gobiernan PP y Vox".

"La negación de las políticas de igualdad, la negación de la violencia de género, por tanto, un retroceso de décadas en nuestro país", ha concluido.