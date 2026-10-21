Óscar López: "Ni un día sin Feijóo dando una razón para no votarlo"

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Alberto Ortega - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 13:47
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LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado las declaraciones sobre los okupas efectuadas por el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que evidencian, en su opinión, que cada día ofrece un motivo para no ser votado el próximo 29 de noviembre: "Ni un día sin Feijóo dando una razón para no votarlo".

En concreto, Feijóo ha admitido que hay propietarios de viviendas "con miedo" porque una persona puede ocupar una casa y "con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años".

Óscar López ha respondido ante estas afirmaciones: "Para pizza la que tiene montada el señor Feijóo, pero con piña, ¿no? No sé si es pizza o empanada mental".

El ministro y secretario del PSOE de Madrid se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha participado en el acto inaugural de la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise).

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