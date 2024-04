Óscar Puente insta al Ayuntamiento a que "clarifique" porque "la pelota" del proyecto ferroviario "está en su tejado"

Ve "sorprendente" la obra de la Junta en la estación de autobuses y considera que podría tramitarse "en paralelo" la obra de una nueva



VALLADOLID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a que clarifique lo que quiere hacer con el proyecto ferroviario de la ciudad en un futuro, porque "la pelota está en su tejado".

Así, el exalcalde de la capital del Pisuerga ha asegurado que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad está ya supervisando el proyecto de demolición del viaducto del Arco de Ladrillo y construcción de un paso subterráneo en su lugar, a lo que ha añadido que el proyecto "probablemente estará para el mes de junio".

Por otro lado, ha remarcado que ya se encuentra en la fase final de supervisión los proyectos de Ariza, "que son los que más maduros están" y, además, se encuentran en ejecución las obras de Labradores y las de Padre Claret.

En cuanto al soterramiento, ha afirmado que "la pelota está en el tejado de la Plaza Mayor Nº 1, que es quien tiene que clarificar qué es lo que quiere hacer en el futuro".

"Nosotros, como ya he dicho, no podemos imponer soluciones a ningún territorio que no las quiera, por eso tendrán que clarificar qué es lo que quieren que hagamos", ha aseverado, a lo que ha añadido que, en todo caso, "los proyectos siguen avanzando".

OBRA "INNECESARIA" EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Por otro lado, en cuanto a las obras de la estación de autobuses de Valladolid, Puente ha expresado que desde la Junta se lanzan a una construcción temporal que, según su criterio, "es innecesaria".

"Yo creo que lo lógico es que se hiciera la puesta clara por la construcción de la nueva estación junto a la estación de trenes, pero en todo caso ellos han querido tomar esa decisión, yo creo que el otro proyecto puede ir en paralelo, puede perfectamente tramitarse de manera simultánea", ha expresado el ministro.

Asimismo, en lo que se refiere al plazo que tiene el Consistorio para liquidar los 11 millones que debe aportar a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad en el año 2024, pero que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha solicitado que se pueda aplazar, Puente ha explicado que, en teoría, cree que "antes del 31 de marzo tenían que haber hecho el pago".

"Tampoco me preocupa ese tema porque son plazos que, normalmente, no se han cumplido por las administraciones dentro del ejercicio", de modo que ha matizado que con que se complete dentro de este ejercicio no habría problema. Eso sí, ha explicado que la denegación de ese aplazamiento "ya se ha tratado en el Consejo de la Sociedad de Valladolid y Alta Velocidad".

Así, ha expresado que "esos fondos hacen falta y sobre todo cuando no hay una clarificación de qué es lo que quiere hacer el Ayuntamiento", por ello "no se pueden tomar decisiones que implicarían una renovación del convenio".

"El hecho de aplazar esa cantidad supone que hay que suscribir un anejo al convenio en el que se calendarizan las obras de otra manera o las aportaciones de otra manera", ha aseverado el ministro.