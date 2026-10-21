Pajarillos Bajos de Valladolid, tercer barrio del país con los alquileres mensuales más bajos

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pajarillos Bajos de Valladolid es el tercer barrio entre las ciudades de más de 250.000 habitantes del país con los alquileres mensuales más bajos, con 434 euros; Pajarillos Altos-Las Flores es el octavo, con 472 euros, y Delicias el 14 con 480 euros, según los Indicadores Urbanos de la edición 2026 publicados este miércoles por el INE.

Según este informe, entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid y Barcelona concentraron 94 de los 100 barrios con mayor gasto medio mensual en alquiler y los más elevados se dieron en Recoletos (2.037 euros), Pedralbes y Piovera (ambos 2.002).

Por el contrario, los alquileres mensuales más bajos se registraron en la zona 6-A de Murcia -que incluye en su mayor parte la pedanía de Cañadas de San Pedro-, con 425 euros, el Sector Sur de Córdoba (430) y Pajarillos Bajos de Valladolid (434).

En cuanto al precio medio por metro cuadrado, a un nivel territorial más detallado entre las ciudades de más de 250.000 habitantes, Madrid concentró los 14 barrios con los precios más elevados. Los valores más altos se registraron en Recoletos (10.952 euros por metro cuadrado), Castellana (9.624) y Almagro (9.438).

Por el contrario, los precios medios por metro cuadrado más bajos se registraron en Murcia, en la zona 6-A -que incluye en su mayor parte la pedanía de Cañadas de San Pedro-, con 783 euros por metro cuadrado, y en Córdoba, en las zonas de El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (813) y Alcolea (832).

Pajarillos Altos-Las Flores, en Valladolid, es el séptimo del país en ese ranking de los precios medios por metro cuadrado más bajos, con 947 euros, mientras que Pajarillos Bajos ocupa el trece con 1.007 euros.