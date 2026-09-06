El Palacio Conde Luna acogerá del 8 al 10 de septiembre tres ponencias sobre el papel de la mujer en la política leonesa

El Palacio de Conde Luna acogerá tres ponencias sobre mujeres en las Jornada 'León, Cuna del Parlamentarismo' - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

VALLADOLID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poder de la cultura mantiene activo el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', ahora con una nueva propuesta del 8 al 10 de septiembre en el Palacio del Conde Luna, que acogerá tres ponencias sobre la relación entre las mujeres y el poder.

De acuerdo a la estela de la conmemoración de 900º aniversario de la muerte de la Reina Urraca I de León, la primera mujer que reinó por derecho propio en Europa, estas Jornadas 'León, Cuna del Parlamentarismo' se centrarán en el papel de la mujer a lo largo de la historia en la política leonesa.

Las tres ponencias estarán impartidas por mujeres historiadoras y tendrán lugar en el Palacio del Conde Luna del 8 al 10 de septiembre a las 19.30 horas con acceso gratuito hasta completar aforo, según ha informado el Ayuntamiento.

La primera charla correrá a cargo de Ana María Sixto Barcia, historiadora y profesora de la Universidad de León, quien analizará 'Las mujeres y el poder en la Edad Moderna: desmontando la idea de invisibilidad femenina en la historia'.

La segunda de las ponencias, el miércoles 9 de septiembre, correrá a cargo de Ana Cristina Rodríguez Guerra, doctora por la Universidad de León con la tesis 'La represión económica en la provincia de León durante la Guerra Civil y la 2 posguerra' (2024). Precisamente, las mujeres en la posguerra centrarán su ponencia en estas jornadas bajo el título 'El poder de resistir: mujeres, patrimonio y supervivencia en la posguerra'.

Este ciclo del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' se cerrará el jueves 10 de septiembre con la conferencia de Beatriz García Prieto, profesora ayudante en el departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de León, quien analizará las 'Mujeres pioneras en la política contemporánea leonesa: los ejemplos de María Sánchez Miñambres y Francisca Bohigas'.