Palencia celebra la Semana de la Movilidad Sostenible con actividades formativas y lúdicas

Presentación De La MOVISOP 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia se suma un año más a la celebración de la Semana de la Movilidad Europea a través de la MOVISOP 2026 con una programación que se extenderá del 17 al 22 de septiembre y que ofrecerá diferentes propuestas para acercar a la ciudadanía los retos y oportunidades relacionados con una movilidad más sostenible, segura, saludable, accesible e inclusiva.

A lo largo de estos días, la capital palentina acogerá actividades dirigidas a públicos diversos, desde estudiantes y familias hasta usuarios de vehículos de movilidad personal o personas interesadas en la accesibilidad urbana.

La iniciativa combinará sensibilización, formación, participación, divulgación y ocio, con el propósito de generar espacios para conocer otras formas de desplazarse y reflexionar sobre cómo avanzar hacia una ciudad más amable y accesible para todas las personas, tal y como ha detallado la concejala de Impuso Económico del Ayuntamiento, Judith Castro, durante la presentación de la MOVISOP.

"La movilidad sostenible puede parecer un concepto lejano o algo que todavía no podemos aplicar de manera real en nuestro día a día, pero está mucho más cerca de lo que pensamos", ha expresado. En este sentido, ha destacado que a través de los hábitos, rutinas y pequeñas acciones cotidianas podemos contribuir a cuidar el planeta y avanzar hacia formas de movilidad más sostenibles.

Por ello, ha subrayado la importancia de abordar esta cuestión desde diferentes ámbitos y etapas, desde los niños hasta los adultos y tanto en el ámbito laboral como en nuestra vida personal, de manera que la sostenibilidad forme parte progresivamente de las decisiones y comportamientos cotidianos de la ciudadanía.

La programación arrancará el jueves 17 de septiembre con una Jornada de Sensibilización en Formación Profesional, que tendrá lugar de 08.30 a 10.30 horas en el CIFP Camino de la Miranda. Por la tarde, el Parque del Salón, frente al Auditorio, será escenario del Taller de Circulación Segura con Vehículos de Movilidad Personal, previsto de 18.00 a 20.00 horas. La actividad, organizada por la Asociación de Autoescuelas de Palencia, estará orientada a promover un uso responsable de estos vehículos y mejorar la seguridad en los desplazamientos.

El viernes 18 de septiembre concentrará una parte destacada de las propuestas de MOVISOP 2026. A partir de las 10.00 horas, el Parque del Salón, frente al Auditorio, acogerá una Jornada de Sensibilización en Educación Primaria, organizada por FAPA, dirigida a acercar a los más pequeños la importancia de una movilidad segura y responsable. Está prevista la participación de cerca de 400 escolares procedentes de, al menos, seis centros educativos de Palencia.

Ese mismo día, el Centro Cultural LECRÁC acogerá, de 09.30 a 20.00 horas, el congreso 'Palencia Accesible, Palencia Saludable: Accesibilidad Universal, Salud y Derechos'. La cita permitirá abordar la accesibilidad desde diferentes perspectivas y poner en relación cuestiones como el diseño de los espacios urbanos, la salud, los derechos y la autonomía de las personas. La programación continuará por la tarde con el Taller 2: 'Evaluación de la Accesibilidad Urbanística', que se desarrollará de 16.30 a 18.00 horas en la entrada de la Fundación Díaz Caneja.

El viernes finalizará con una propuesta ya consolidada dentro de la programación de movilidad de la ciudad. El Parque del Salón, frente al Auditorio, acogerá de 18.00 a 21.00 horas la XXIII Fiesta de la Rueda: Rueda Inclusiva en el Salón, organizada por ACREMIF. Una actividad que volverá a reunir participación, convivencia y reivindicación en torno al derecho a disfrutar de una ciudad accesible.

El sábado, 19 de septiembre, será el turno de la Exposición de Vehículos Sostenibles, que este año amplía su participación e incorpora propuestas y vehículos más novedosos vinculados a las nuevas formas de movilidad. La muestra ocupará diferentes espacios del centro de Palencia y podrá visitarse de 10.00 a 21.00 horas en el Parque del Salón, Calle Mayor Principal y Plaza Mayor, mientras que los trabajos de montaje comenzarán a partir de las 08.30 horas.

La exposición permitirá conocer de cerca una selección más amplia y diversa de vehículos y soluciones de movilidad sostenible, acercando a la ciudadanía algunas de las alternativas más innovadoras que ya están transformando la manera de desplazarnos y contribuyendo a una movilidad con menor impacto ambiental.

La programación del domingo 20 de septiembre tendrá como protagonista una de las propuestas más singulares de MOVISOP: Autos Locos. La actividad se celebrará durante la mañana en la carretera y el paseo del Cristo del Otero, desde la Ermita, con inicio previsto a las 12.00 horas.

Creatividad, participación y diversión volverán a darse la mano en una prueba que cada año ofrece una particular forma de acercarse a la movilidad y que se ha convertido en una de las citas más reconocibles del programa.

La programación concluirá el martes 22 de septiembre con la celebración del Día Europeo Sin Coches, una fecha que invita a revisar nuestros hábitos de desplazamiento y a dar visibilidad a alternativas al uso habitual del vehículo privado.