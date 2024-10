La petición de más recursos en Oncología del Hospital del Bierzo recoge más de 25.000 firmas en un día

LEÓN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La petición lanzada por el colectivo #OncoBierzo en la plataforma Change.org para contar con más recursos para el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo (León) ha recogido más de 10.000 firmas en un día desde su lanzamiento.

En la propuesta, el colectivo ha denunciado que "de las cuatro plazas de oncólogos que hay asignadas a este centro hospitalario, sólo dos están ocupadas y en la actualidad ambos especialistas están de baja".

En el texto de la reclamación también pueden leerse testimonios de pacientes afectados por la situación: "A veces llegas y te dicen que ese día no hay consulta porque no hay médico" o "desde marzo no me ha visto dos veces el mismo médico".

Los pacientes han reclamado contra "un hospital colapsado y sin especialistas" y han exigido "una sanidad pública y digna para Bierzo y Laciana dada la insuficiencia de recursos en el área de Oncología del Hospital del Bierzo, así como en otras especialidades clave como Radiología, Urgencias, Anestesiología, Oftalmología o Cardiología".

#ONCOBIERZO

#OncoBierzo es un grupo de pacientes y familiares de Oncología en el Bierzo que comenzó a organizarse el pasado mes de mayo, cuando, según ha explicado su portavoz a Europa Press, José Miguel Abraila, el servicio "colapsó".

La madre de Abraila es paciente oncológica del Hospital del Bierzo, hecho que le motivó a unirse junto con otros afectados y empezar a poner reclamaciones contra el funcionamiento del Hospital, hasta que desde el centro se les limitó la posibilidad de interponer quejas y decidieron iniciar esta recogida de firmas.

Sobre el Plan de asistencia sanitaria promovido por la Junta de Castilla y León para tratar de solventar la situación, el portavoz de #OncoBierzo ha afirmado que se trata de "parches" y ha pedido que "se den soluciones estables ya", porque son pacientes oncológicos y "no tienen tiempo".

Para #OncoBierzo la solución "no pasa por darle 6.000 euros más al año a un médico" sino por "darles estabilidad y permitirles conciliar para que puedan estar agusto en Ponferrada", un destino, como ha trasladado José Miguel Abraila, "precario en el que hay médicos doblando turnos para intentar dar el servicio".

"Nosotros lo único que queremos es que se apoye y que se le den medios al hospital, y tenemos que ser una ayuda para que los pacientes estén bien y para que se les trate como Dios manda", ha concluido.