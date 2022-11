PGC- La oposición tilda las cuentas de "ilegales", "antiestatutarios" y un "atentado" contra el empleo

Veganzones cifra en 30 millones el ahorro en gasto supérfluo, con lo reducido en 2022 y lo que recogen las cuentas de 2023

VALLADOLID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, Alicia Palomo, ha calificado este martes el proyecto de Presupuestos de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que ha presentado su consejero, Mariano Veganzones, en la Comisión de Hacienda de las Cortes, de "ilegales", "antiestatutarios" y de "atentado" contra el empleo.

Según Palomo, la comparecencia ha estado plagada de "mentiras" en lo presupuestario y de "muchas verdades" en lo ideológico. "Ahí ha mostrado su verdadera cara", ha aseverado Palomo, para añadir que "darle un uniforme y un arma a un desalmado es un atentado contra la sociedad y dar 445 millones de euros a Veganzones para que gestione es un atentado contra los castellanoleoneses".

En este sentido, el consejero ha reconocido que "todos los presupuestos son ideológicos", pero "más que los de Moncloa no hay", al tiempo que, en su respuesta a Vox, ha asegurado que la eliminación del gasto supérfluo de la Administración supera los 30 millones de euros, repartido entre lo que se ha reducido este año 2022 y los 20,5 que recogen las cuentas para 2023.

Palomo ha explicado que estos presupuestos van en contra del artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, que blinda el Diálogo Social, que ha sido referente en Castilla y León y que el consejero "ha destrozado".

Además, los ha considerado "ilegales" porque se saltan la Ley 8/2008, que recoge consignación presupuestaria para garantizar el funcionamiento de agentes sociales y patronal como "dinamizadores" y ha culpado también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de ello por consentirlo.

En este sentido, el consejero ha negado esta ilegalidad porque, según ha explicado, se habla de "representantes", no de "las organizaciones sincicales más representativas"". "No nos hemos salido nunca del marco del Diálogo Social, lo que no pueden hacer es criticarnos porque reunirnos con otros representantes. Siempre hemos respetado la ley porque somos el partido de la ley y el orden", ha remachado.

Finalmente, la socialista ha incidido en que estas cuentas "destrozan las políticas activas de empleo" y "van en contra de todos y de las mujeres". "Mañueco le ha dado la gorra de consejero a un señor que es su brazo ejecutor".

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha calificado la comparecencia de "discurso delirante" plagado de "negacionismo, trumpismo y toda clase de barbaridades". Incluso, ha comparado al consejero como " un gremlin pasado poar la ducha".

También, ha criticado que se destinen 200.000 euros para un estudio de viabilidad de energía nuclear cuando la Comunidad "no tiene competencias" sobre ello, mientras que el consejero ha insistido en que "Castilla y León tiene la oportunidad de coger el tren del futuro y que todos los científicos apuestan por esta energía".

En su intervención, la procuradora de Soria ¡Ya! Vanesa García ha calificado las cuentas de "corta y pega" de las anteriores, al tiempo que ha censurado que no luchan contra la despoblación, ni tienen nada que indique discriminación positiva para las zonas más desfavorecidas.

PP y VOX

Mientras, los grupos parlamentarios de PP y Vox han defendido las cuentas que, según la procuradora 'popular' Rosa Esteban se enmarchan en un escenario "difícil y complicado" por el "contexto de incertidumbre" provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha afeado la subida de impuestos que "genera incertidumbre y falta de confianza".

"Este presupuesto da confianza porque supone un freno a la política del Gobierno de España", ha remachado.

Por su parte, el procurador de Vox Francico Javier Carreras ha resaltado las ayudas al empleo, la apuesta por la lucha contra el desempleo, así como la "drástica" reducción del gasto. "Esto son medidas, no es ficción y son cosas reales de un gobierno en el que interviene Vox".