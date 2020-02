El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprueba el reglamento de organización de los distritos

Publicado 21/02/2020 12:41:21 CET

BURGOS, 21 Feb. (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este viernes en sesión ordinaria y de manera inicial el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Distritos con los votos a favor de los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos, el voto en contra del PP y la abstención de Podemos y Vox.

Un debate en el que la portavoz de Podemos, Margarita Arroyo, ha acusado al PP de no creer en los distritos y de tratar de entorpecer su funcionamiento, mientras que desde Vox su concejal Fernando Martínez-Acitores ha asegurado no entender cómo el PSOE, C's y Podemos no quisieron debatir sobre el aumento de presupuesto del uno al dos por ciento en la comisión pertinente.

Por su parte, el concejal de Participación, el socialista Adolfo Díez, ha explicado que el reglamento se aprueba con un presupuesto previsto para los distritos del uno por ciento del Presupuesto total del Ayuntamiento y ha añadido que esta cantidad es mínima y no se descarta su aumento.

Díez también ha aprovechado su intervención para recriminar al PP las "trabas" que están poniendo a los distritos y ha reiterado que si se hubiesen constituido las Juntas Municipales de Distritos en su momento, ya estarían funcionando y no arrastrarían un retraso en su puesta en marcha cercano a los ocho meses.

El socialista ha concluido su intervención asegurando que se el Ayuntamiento aprueba un reglamento que es "fruto de la negociación, la cesión y el consenso".

MOROSIDAD

Por otro lado, el Pleno también ha dictaminado sobre el informe de morosidad trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2019, un documento que ha despertado las críticas de la oposición y al que se han referido desde VOX señalando que "la guerra entre PP y PSOE solo perjudica a las empresas y los autónomos".

Desde el PP su portavoz, Javier Lacalle, también ha recriminado al equipo de Gobierno que hagan referencia a una mejoría de los datos cuando las fiestas de 2019 de algunos barrios todavía están sin pagar y ha subrayado que el equipo de Gobierno del PSOE, después de ocho meses, sigue retrasando abonos y pagos.

Sin embargo, el concejal de Hacienda, David Jurado, ha asegurado que en este tiempo los números han mejorado "mucho", si bien ha reconocido que todavía queda mucho margen de mejora.

Asimismo, ha recordado que desde que el PSOE cogió las riendas del Ayuntamiento, la morosidad ha bajado de 8,5 millones a 3,5 millones de euros y las facturas por reconocer de cinco millones a medio millón de euros.

Jurado ha reconocido que hay que mejorar los datos en el Instituto Municipal de Cultura, como le han recriminado desde el PP, pero para ello como ha señalado es necesario que dejen trabajar a la presidenta del organismo autónomo.

"Nos comprometemos a seguir mejorando, pero aquí hay datos de una buena gestión que están enmendado la mala gestión del mandato anterior", ha concluido Jurado.