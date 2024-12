El pleno municipal de Segovia rechaza el proyecto de presupuestos 2025, con los votos en contra de la izquierda, VOX y C

SEGOVIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario municipal del Ayuntamiento de Segovia ha votado en contra del proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno 'popular', con los votos en contra de toda la oposición, incluidos los concejales de VOX y la concejala de Ciudadanos.

El pleno comenzó a las 09.00 horas y, tras dos asuntos previos, inició la serie de debates y votaciones a las enmiendas a la totalidad que han presentado VOX, IU, Segovia en marcha (Podemos- Alianza Verde) y PSOE.

Las enmiendas han repetido los argumentos que durante la semana previa ya habían presentado públicamente cada uno de los partidos, aludiendo de forma general a la falta de negociación por parte del equipo de gobierno al presentar el borrador de presupuestos ya escrito a los portavoces, en lugar de proponer una redacción negociada, como han argumentado desde la oposición. También se ha aludido a la falta de inversiones previstas para el año próximo y al exceso de gasto en partidas de publicidad y promoción, frente a pocas inversiones en infraestructuras.

Una a una, cada enmienda ha sido defendida por su proponente y debatida en el pleno hasta que cada votación de las mismas ha dado como resultado el rechazo de las cuatro enmiendas presentadas.

Tras un receso en un pleno que se preveía largo, al regreso se ha iniciado el debate del punto más importante de la jornada: la aprobación de los presupuestos municipales 2025.

La concejal de Hacienda, Rosalía Serrano, ha expuesto las partidas y conceptos principales de la partida de ingresos y de la de gastos reflejadas en el proyecto, para pasar después a un debate que ha sido largo y en el que se han repetido términos similares a los defendidos en las enmiendas.

Todos los grupos de la oposición han señalado al equipo de gobierno como falto de voluntad de negociación, con actitud soberbia. Se ha achacado al grupo 'popular' su insistencia en que los presupuestos se han diseñado sin intención política y su intención de mostrarse como víctimas si, como todo apuntaba, no salieran adelante estos presupuestos.

Diferencias ideológicas en el destino de las inversiones, incumplimiento de la ejecución del presupuesto 2024 y diferencias en el modelo de ciudad respecto al turismo, comercio de proximidad o al tejido industrial han sido los argumentos de cada grupo político para mostrar su intención de voto en contra, frente a los argumentos que, en cada debate, ha ofrecido Rosalía Serrano a cada portavoz municipal.

Finalmente, tras acusaciones de tener a la ciudad paralizada y al equipo de gobierno de incapaz de llegar a acuerdos con sus antiguos aliados de VOX o con la concejala de Ciudadanos, y después de varias sugerencias para que el grupo 'popular' retirara este punto del orden del día, se ha llevado a cabo la votación para aprobar los presupuestos y el resultado ha sido de rechazo al proyecto, con 12 votos a favor--los de los concejales del PP--y 13 en contra, los de todos los grupos de la oposición.

"SECUESTRADO" EL FUTURO

Tras la votación, y rechazo de los presupuestos, el alcalde José Mazarías, se ha dirigido a cada uno de los grupos políticos del pleno lamentando su voto en contra que impedirá "el desarrollo de Segovia, el avance de la ciudad". Mazarías ha asegurado que "han secuestrado el futuro de los segovianos y están satisfechos de una victoria fruto de la estrategia política". Para el alcalde estaba claro que "no se han molestado en estudiar unas cuentas no políticas, realistas, razonables, posibles y ajustadas a los medios que tiene la ciudad".

La votación en contra de los presupuestos, para Mazarías "no es una derrota para el equipo de gobierno, sino para los que gobiernan. Los segovianos ahora estarán defraudados con los representantes del pleno". El alcalde ha añadido que, por parte de su equipo de gobierno "el deber es presentar presupuestos antes del 31 de diciembre, lo que se ha logrado con trabajo serio y riguroso".

José Mazarías ha insistido en que el rechazo a las cuentas "no tiene nada que ver con el documento y sólo se debe a razones políticas y personales". Sobre el voto de Segovia en Marcha e Izquierda Unida, el alcalde ha comentado que no era extraño, dado que aún con todo el respeto que mantienen con ellos, "están en las antípodas ideológicas, por lo que no era extraño no llegar a acuerdo".

Respecto al PSOE, les ha evaluado como grupo "que aún no ha digerido el duelo" y ha recordado que "era previsible el voto, pues ya lo anunciaron, incluso antes de que se les entregara el borrador del proyecto. Antes de conocerlo ya dijeron que votarían en contra".

El voto de VOX lo ha definido como "vendetta personal, que le lleva a alinearse con quien está en su extremo ideológico contrario, la izquierda municipal, con tal de hacer daño y herir al equipo de gobierno".

Respecto a la concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, el alcalde ha expuesto que "han estado varios meses negociando con ella, varios concejales y él, para ahora hacer demagogia barata y justificar el voto en contra".

Finalmente, Mazarías ha asegurado que en esta votación ha primado "la ideología, los personalismos y la inquina, y daba igual el proyecto de presupuestos que se hubiera presentado: el voto hubiera sido el mismo".

En ese momento se ha producido un instante muy tenso cuando el alcalde ha comenzado a citar el siguiente punto del orden del día y la portavoz socialista Clara Martín le ha interrumpido porque quería hacer "alegaciones, al haber tenido alusiones directas" a su persona. El alcalde la ha reprendido y llamado al orden dos veces, argumentando que el punto ya estaba cerrado y se iniciaba el siguiente, a lo que Martín ha vuelto a protestar, con el micrófono apagado, pero interrumpiendo la introducción de Mazarías.

Una vez pasado este minuto más tenso de la jornada, se ha continuado el orden del día con varios puntos y tres mociones, que han sido aprobadas, sobre la demanda a la Junta de la construcción del Instituto de San Lorenzo (por parte de Segovia en Marcha), el recordatorio de la normativa para la venta y uso de material pirotécnico, sobre todo en las fechas cercanas a Nochevieja (presentada por IU), y la celebración, en el primer trimestre del año, de un debate sobre el estado de la ciudad (hecha por PSOE).