Pleno-Tudanca preguntará a Mañueco si quiere presupuestos y Gallardo si ve necesaria la lucha contra el cambio climático

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, preguntará al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, en la sesión de control de este martes, 5 de noviembre, si de verdad tiene alguna intención de aprobar los presupuestos para 2025.

Y en el caso del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Juan García-Gallardo, preguntará a su exsocio de Gobierno hasta el pasado mes de julio si considera necesaria la "lucha contra el cambio climático" en Castilla y León.

Fernández Mañueco tendrá que responder a otras dos preguntas de control de los grupos parlamentarios, la del soriano Ángel Ceña que quiere saber si está satisfecho con el trabajo de la Junta de Castilla y León para retener el talento de los jóvenes sorianos, y la de Francisco Igea, procurador por Valladolid en el Grupo Mixto, que pregunta al presidente si este año podrá pactar el presupuesto con el representante de Por Ávila.

La sesión de control del martes continuará con las habituales preguntas al resto de los miembros del Gobierno de Castilla y León que los socialistas centran en los obstáculos de las castellanas y leonesas para la interrupción voluntaria del embarazo, en la sanidad en Salamanca, en la atención sanitaria en Palencia y en el despliegue de las energías renovables, entre otros asuntos.

La gestión de la Junta en el ámbito de la investigación científica, las acciones para que el CITAR (Centro de Innovación, Tecnificación y Alto Rendimiento para la Formación Profesional) sea una realidad en Segovia y la construcción de la variante este de Aranda de Duero son otros de los temas por los que preguntarán los socialistas.

En el caso del Grupo Parlamentario Vox quiere saber qué acciones está aplicando la Junta para favorecer el desarrollo de la energía nuclear, el motivo por el que Agricultura está cancelando los contratos de patrocinio de Tierra de Sabor a clubes de deportivos, posibles incentivos para potenciar el tráfico de pasajeros y la oferta de más vuelos y destinos en los aeropuertos de Castilla y León y si hay iniciativas para la protección del patrimonio cultural e histórico "de la doctrina de la cancelación y el sectarismo ideológico".

Por su parte, los procuradores de UPL preguntarán por el aumento de la demora media de espera para ser intervenido quirúrgicamente en los complejos hospitalarios de Zamora y El Bierzo y por el coste económico que ha asumido la Junta en el evento Destino Pesca Castilia y León y la Feria de la Pesca de Castilla y León mientras que Soria ¡Ya! destina su pregunta de control a conocer cuándo se iniciarán las obras de ampliación del Centro de Salud de Almazán.

Finalmente, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, pregunta a la Junta por la cantidad de kilómetros de autovías autonómicas existente en la provincia abulense y el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, se interesa por la gestión de los comedores escolares por parte del Gobierno autonómico.

El pleno de las Cortes continuará con el debate de sendas interpelaciones en materia de transporte de viajero, del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, y sobre función pública, en el cupo del Grupo Socialista.

El orden del día contempla el debate de dos mociones, la primera del Grupo Socialista relativa a política general en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la segunda de Francisco Igea en materia de protección social.

La previsión es que la sesión del martes concluya con el debate y votación de las dos mociones para continuar el miércoles día 6 con el debate y votación de ocho PNL, las cuatro primeras derivadas del pleno suspendido una semana antes sobre inmigración ilegal, pobreza y exclusión social, modernización de regadíos y el cese inmediato del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Por su parte las otras cuatro PNL versan sobre residencias, a cargo de Pablo Fernández; actuaciones en relación con el abuso de pantallas y redes sociales y el uso de dispositivos digitales, de Vox; un plan estratégico para el desarrollo económico y social de León, del PSOE, y petición al Gobierno de medidas para garantizar el mantenimiento del cien por cien de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera, del PP.

SIGUE LA INCÓGNITA SOBRE EL TECHO DE GASTO

El pleno concluirá con la votación del Acuerdo de la Junta por el que fija el límite de gasto no financiero para 2025 sobre el que los socialistas mantienen "la mejor de las disposiciones" para dialogar por lo que Luis Tudanca ha llamado a la Junta a aprovechar esta semana para seguir hablando, si bien ha insistido en que el jefe de Ejecutivo debe hacer "algún movimiento".

Tudanca ha confirmado que los socialistas mantuvieron el pasado lunes un nuevo contacto con el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y ha confesado que el pasado miércoles tenían "prácticamente tomada" la decisión del sentido del voto al techo de gasto.

"A mí lo que no me hacía ninguna gracia ninguna gracia es que metieran --el PP-- en el Gobierno de Castilla y León y en nuestras instituciones y también en la Presidencia de las Cortes a la extrema derecha. Eso sí que no tenía ninguna gracia", ha respondido ante las calificaciones de "chiste" del 'popular' Francisco Vázquez sobre las peticiones socialistas para no votar en contra del techo de gasto.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha hecho un llamamiento expreso al Grupo Vox para que reconsidere su rechazo al techo de gasto no financiero para 2025, donde los de García-Gallardo mantienen su exigencia a la Junta para que reacciones ante la inmigración ilegal y no se confiesan optimistas al respecto.

El PP también se ha dirigido al PSOE para que de su apoyo "y deje a un lado esos problemas internos que puedan tener".

Finalmente, el portavoz de Soria ¡Ya! ha confirmado que su formación sigue dispuesta a aprobar el techo de gasto si la Junta accede a sus "cuatro peticiones muy concretas". "Es o querer o no querer", ha zanjado Ceña que ha asegurado que la postura de su formación sigue sin cambiar.