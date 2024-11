Podemos lleva la toma en consideración de la PL de Publicidad Institucional que Vox estudiará "con seriedad"

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, defenderá en el próximo pleno de las Cortes --se celebrará los días 3 y 4 de diciembre-- la toma en consideración de su proposición de ley sobre publicidad institucional que podría salir adelante tras el anuncio apoyo del Grupo Socialista y la posible abstención del Grupo Vox que, según ha confirmado su portavoz, Juan García-Gallardo, analizará y estudiará "con seriedad".

"Aún no hemos fijado nuestra posición de voto pero no descartamos ninguna posición de antemano", ha aclarado en concreto García-Gallardo que ha asegurado que la publicidad institucional "secuestra las corrientes libres de opinión en los medios de comunicación".

El portavoz de Vox ha explicado, además, que analizarán el proyecto de ley a debate en el próximo pleno desde el convencimiento de que la independencia en el ejercicio del periodismo es "fundamental" y "un elemento clave para tener un Estado realmente democrático" y "para que haya un verdadero control de todos los gobiernos a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional".

Por su parte, Pablo Fernández ha explicado que su proposición de ley demanda "algo tan sencillo, tan razonable y de sentido común" como que no se pueda financiar a través de la publicidad institucional a medios de comunicación que hayan sido condenados por una sentencia judicial y se ha confesado "optimista" y "positivo" ante la posibilidad de que la mayoría parlamentaria vote a favor de la toma en consideración para añadir enmiendas y mejorar el texto en el trámite parlamentario.

Precisamente, la toma en consideración de esta proposición de ley cerrará el orden del día del próximo pleno al que los socialistas querían llevar su proposición de ley de derechos y garantías de las personas en el proceso al final de su vida, que no ha sido aceptada con la "excusa burda y falsa", en palabras de Rosa Rubio, de que no se pueden debatir dos PL en un mismo pleno, algo que sí ocurrió en la sesión del 21 de mayo de 2024, ha recordado.

Dicho esto, la secretaria general del Grupo Socialista ha confirmado que su partido la volverá a proponer para su debate en otro pleno.

Por otro lado y según han avanzado los distintos representantes parlamentarios en las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del próximo pleno se debatirán cuatro PNL, entre ellas una de Vox que exigirá la dimisión en bloque de todo el Gobierno central.

El portavoz del Grupo Vox ha aprovechado la ocasión también para criticar la reunión bilateral del pasado viernes entre los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de "criticar al sanchismo por las mañanas para darse abrazos con el sanchismo por las tardes".

"Con Pedro Sánchez, ni agua. Con Pedro Sánchez, ningún tipo de relación institucional cordial. Con Pedro Sánchez, ni a la vuelta de la esquina. A la izquierda hay que asfixiarla políticamente hablando. Con la izquierda no hay nada que negociar, señor Mañueco, a ver si les queda claro a los señores del Partido Popular", ha aconsejado el de Vox a quien fue su socio de gobierno hasta el pasado mes de julio.

García-Gallardo ha advertido además a Fernández Mañueco de que su foto con Pedro Sánchez "le va a perseguir" porque "da mucha vergüenza". "Es una foto que nosotros no daríamos lugar a ella", ha asegurado el ex vicepresidente de la Junta que espera que el PP "lo termine de entender" a no ser, ha continuado, que quiera "reconfirmar" que el Partido Popular "está en el ajo" y que "es ya una parte del problema de este régimen corrupto".

En el caso del Grupo Socialista defenderá una PNL de contenido sanitario para instar a la Junta a diseñar un Plan integral de reducción de listas de espera dotado con 80 millones de euros y para que elabore un proyecto de ley de garantía de los usuarios del sistema público de salud y un plan de organización de los recursos humanos de Sacyl.

Las otras dos PNL a debate en el próximo pleno corresponden al cupo del PP que instará a la Junta por un lado a dirigirse al Gobierno de España para que "de manera imprescindible" el reparto de la recaudación de cualquier nuevo tributo se realice en base a los criterios vigentes en el sistema de financiación autonómica, para que la negociación de las cuestiones que afectan a todas las comunidades se realice de forma multilateral con todas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y para que en la Conferencia de Presidentes se acuerde el rechazo a cualquier privilegio de unas autonomías frente al resto.

La segunda PNL del PP busca mejorar la capacidad de regulación de la Cuenca del Duero en función de los informes, alegaciones y propuestas formuladas desde la Junta para poder alcanzar "un mayor porcentaje de regadío en la Comunidad, actualmente muy inferior a otras comunidades", ha lamentado Ricardo Gavilanes.

Finalmente y a falta de registrar las preguntas de control al Gobierno, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha avanzado que preguntará a Fernández Mañueco sobre la evolución de la natalidad en la provincia soriana "tras una cifras bastante lamentables".

"No hay más ciego que el que no quiere ver, la Junta de Castilla y León no está adoptando políticas eficaces para fomentar la natalidad", ha criticado el soriano que ha explicado al Gobierno autonómico que no puede seguir haciendo lo de siempre, en alusión a medidas como el 'cheque bebé'. Ceña ha abogado por hay abordar el problema "de una manera más conjunta y más coherente".