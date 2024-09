Pollán acusa al PP de romper los pactos con Vox para "continuar con sus políticas de izquierdas"

LEÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha acusado este sábado al Partido Popular de romper los pactos autonómicos con Vox para "continuar con sus políticas de izquierdas".

Lo ha hecho en declaraciones a Europa Press, en el marco de la Jornada de Convivencia de VOX León, convocada este sábado por este partido a nivel provincial con motivo del inicio del curso político.

"La ruptura de los gobiernos autonómicos PP-Vox", ha proseguido el presidente de las Cortes, "se ha producido por el único interés del señor Núñez Feijóo, que nunca ha estado de acuerdo con ellos y que no ha tenido ningún inconveniente en romperlos".

"En estos primeros días de ruptura del pacto de Gobierno en Castilla y León, todas las políticas y todos los avances logrados se están dando la vuelta y están mostrando la verdadera cara del Partido Popular, que está más a gusto gobernando los políticos de izquierda y sin dar la batalla cultural", ha apuntado el dirigente de Vox.

En este sentido ha asegurado que la consejera de Agricultura de la Junta, María González Corral, "ha vuelto a manifestar que va a seguir las políticas de la Agenda 2030", declaraciones que a su juicio demuestra que "tanto el Partido Socialista como el Partido Popular votan juntos Europa y ahora, también lo hacen en la Comunidad"

"Rompimos nuestros gobiernos por ser fieles a nuestros principios", ha señalado un político autonómico que ha subrayado que este hecho "no es habitual en política", a la par que ha resaltado que su partido "no podía ser cómplice de la inmigración ilegal que se está apoyando y no quería engañar" a sus votantes.

VOX, "ÚNICA OPOSICIÓN REAL"

Pollán ha destacado que Vox "sigue creciendo" en la provincia y ha considerado a su formación política como "la única oposición real", desde León, Castilla y León y a nivel nacional, al Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta línea ha calificado al líder del Ejecutivo como "un presidente del Gobierno que está colonizando todas las instituciones y que ha cometido el mayor acto de corrupción política que se puede cometer, que es amnistiar a políticos condenados a cambio de sus votos para mantenerse en La Moncloa".

"Seguiremos trabajando para continuar siendo la única y verdadera oposición a este gobierno socialista de Pedro Sánchez y a las políticas del Partido Popular, que son auténticas políticas de izquierdas", ha concluido Carlos Pollán.

