PP de la Diputación de Salamanca tacha de "falta de respeto" y "berrinche" la negativa del PSOE a acudir a Salamanq

SALAMANCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular en la Diputación de Salamanca ha lamentado la actitud del Partido Socialista al no participar en el acto institucional con el que se ha abierto Salamaq24, que engloba la Feria del Sector Agropecuario y la 35 Exposición Internacional de Ganado Puro hecho que el PP ha calificado de "berrinche" y "falta de respeto" al sector.

"El PSOE muestra un absoluto desprecio al campo salmantino, con el único fin de rendir pleitesía al ministro de Agricultura, Luis Planas y al Gobierno de Pedro Sánchez" ha indicado el PP en la Diputación mediante un comunicado que ha recogido Europa Press.

Los representantes socialistas no han acudido a la inauguración de Salamaq celebrada en la mañana del jueves como protesta hacia las palabras del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, cuando manifestó días antes que no se ha invitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por no atender las necesidades de los ganaderos salmantinos.

El PP en la Diputación ha señalado que el Gobierno de España "está siendo nefasto para los intereses de los agricultores y los ganaderos del país, en general, y para los profesionales del campo de Salamanca en particular".

"Han demostrado su falta de consideración con un sector que es clave para el desarrollo económico y social de esta provincia", han añadido en nota de prensa.

Además, el Partido Popular ha señalado como "berrinche" la decisión de los socialistas salmantinos de no acudir a la inauguración de la feria agroganadera y han añadido que este hecho "solo manifiesta lo poco que les importa el campo de Salamanca y la prosperidad del sector".

Por otro lado, han definido como "actitud dictatorial" de la dirección provincial del PSOE al "vetar la asistencia de los alcaldes socialistas a este acto, lo que supone una grave falta de libertad para quienes siempre han sido fieles a esta cita, que es de referencia para el Sector Primario de la provincia".

En este sentido, el PP ha considerado como "inadmisibles estas faltas de respeto, no a la institución a la que representan como diputados socialistas, sino a las personas que dedican su vida a un sector trascendental para nuestra economía".

Por último, el PP ha recomendado al PSOE a través del comunicado que vuelva "a la senda del sentido común y al lado de la provincia de Salamanca, en vez de situarse junto con quienes desprecian al sector, negándoles incluso el encuentro al que el propio ministro se comprometió con los ganaderos el pasado año, con motivo de la enfermedad EHE que tanto preocupaba a los profesionales y que nunca se produjo".