El PP evita votar la moción para asumir responsabilidades por el derrumbe en la Vera Cruz

Zarandona cifra en casi un centenar las DROU que el equipo de Gobierno de PSOE y VTLP firmó para actuaciones en edificios patrimoniales

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, con el apoyo de Vox, ha sacado adelante este viernes en Pleno extraordinario una enmienda de sustitución en la que se comprometen a colaborar económicamente en la reconstrucción de la cúpula de la Vera Cruz y que ha sustituido la moción que presentaba el PSOE para que el alcalde, Jesús Julio Carnero, asumiera responsabilidades por el derrumbe de la cúpula del céntrico templo.

El suceso ocurrido el pasado mes de junio motivó la solicitud de este Pleno extraordinario por parte de los concejales del PSOE, una sesión que se convocó a las 8.30 horas de este viernes y se ha extendido durante poco más de una hora, precedido por la intervención del representante de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio Óscar Carranza, que ha reclamado un Plan de Protección.

La intención del PSOE, como ha expresado su portavoz Pedro Herrero, era centrar las responsabilidades por la "catástrofe patrimonial" del derrumbe de la cúpula en la figura del alcalde, pues el edil mantiene que aunque las competencias de Urbanismo estén delegadas en el concejal José Ignacio Zarandona, el regidor sigue siendo "responsable" máximo de ellas.

Sin embargo, reprocha que el alcalde del PP "no está al mando de la gestión, no la controla porque no se dedica a la Alcaldía" y de hecho ha considerado que si Carnero "hubiera hecho su trabajo", hubiera "liderado" y estuviera "encima" de la gestión este Pleno no habría tenido lugar.

"Usted sabrá a quien tiene que exigir las responsabilidades, nosotros se las exigimos a usted, como máximo responsable que es, mal que le pese, de esta Corporación", ha enfatizado, antes de comparar esa actitud con la del socialista Óscar Puente, que "estaba encima de los asuntos".

El PSOE proponía esa asunción de responsabilidades en una moción que no ha llegado a votarse, ya que se ha sustituido por una enmienda propuesta por el PP en la que se compromete al Ayuntamiento a colaborar económicamente con la Cofradía de la Vera Cruz en la reconstrucción de la cúpula de la iglesia para recuperar este bien.

El acuerdo ha salido adelante con los votos favorables de la mayoría que forman el PP y Vox y con solo once votos en contra de la oposición, ya que no han podido asistir por motivos personales al Pleno los concejales del PSOE José Antonio Otero y Alberto Palomino, algo que ha reprochado el alcalde Carnero en una intervención final en la que ha llamado la atención por el hecho de que los socialistas soliciten un Pleno extraordinario y sus ediles no acudan.

PROPUESTA PARA DESTINAR 200.000 EUROS

Ante la presentación de la enmienda del PP, el portavoz socialista la ha considerado un "cheque en blanco" ya que no iba acompañada de una dotación económica, por lo que ha propuesto añadirle una cantidad de 200.000 euros para sufragar las actuaciones de restauración.

Esa cifra, ha aseverado, se podría obtener del "ahorro" que supondría que el alcalde "deje el Senado", cobre su sueldo del Ayuntamiento y así deje de percibir la "indemnización" que le corresponde por asistencia a los plenos por valor de "14.000 euros" anuales, además de eliminar el puesto de coordinador generar de Alcaldía pues entiende que así ya ejercería como alcalde.

Carnero ha defendido que no cobra sueldo del Ayuntamiento --concepto distinto a la mencionada indemnización-- porque "en un ejercicio de responsabilidad" decidió percibir sus emolumentos del Senado.

El portavoz socialista, por su parte, ha expresado su queja en primer lugar por que considera que el alcalde ha accedido "a regañadientes" a convocar este Pleno, "porque está obligado por el reglamento orgánico", y por los tiempos de intervención fijados, a su juicio escasos, de 9 minutos para cada grupo.

No obstante, en la sesión el regidor, en su función de presidente del Pleno, ha sido flexible y finalmente el portavoz socialista ha hecho uso del turno de palabra durante más del doble del tiempo otorgado (19 minutos), mientras que el concejal de VTLP Jonathan Racionero ha hablado durante 15 minutos, el edil de Urbanismo durante algo más de 11 y el representante de Vox, Alberto Cuadrado por un total de 9 minutos.

De hecho, el edil del PP en su primera intervención se limitó a dar por reiteradas las explicaciones que había ofrecido sobre la gestión de las obras en la Vera Cruz durante la Comisión Extraordinaria monográfica celebrada el pasado 31 de julio, algo que ha motivado los reproches del PSOE y VTLP. Así, Pedro Herrero ha considerado ésto como "una respuesta impresentable" y ha extraido de ello que el concejal, al no dar contestación a las acusaciones de la oposición, confirmaba la coherencia de las mismas.

ANTECEDENTES DE DROUS

En su segunda intervención Zarandona ha sido más extenso y se ha centrado en rebatir el argumento de PSOE y VTLP relativo a que no se debería haber permitido que una obra "especial" como la de la rehabilitación de la iglesia de la Vera Cruz se tramitara mediante la fórmula de Declaración Responsable de Obras y Usos (DROU).

Así, Zarandona ha expuesto datos que indican que durante la etapa del anterior equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP se tramitaron más de un centenar de DROU para actuaciones relacionadas con el patrimonio urbano de la ciudad solicitadas por entidades como el Arzobispado, la Universidad o la Junta de Castilla y León.

Además, ha mencionado actuaciones destacadas que se abordaron mediante DROU, como las rehabilitaciones exteriores del Monasterio del Prado, obras en la Biblioteca Reina Sofía y en el Palacio de Santa Cruz o la reparación del pavimento del 'patio de las tabas' en Las Francesas. "Estas obras no se trataron de una manera singular, ustedes no actuaron de manera singular en ninguna de ellas", ha apuntado.

Por ello, Zarandona ha reprochado al PSOE que pidan la asunción responsabilidades por un "suceso imprevisible y desgraciado" como fue el derrumbe de la cúpula, de cuyo mal estado "nadie tenía conocimiento" en el momento en que se solicitó la DROU.

Otro argumento crítico manifestado por la oposición ha sido la aparente falta de conocimiento de los miembros del equipo de Gobierno sobre las obras, que motivaron una primera DROU rechazada en otoño y una segunda que estuvo pendiente de firma en el Área de Urbanismo durante 48 días y que después tardó diez días en notificarse.

A este respecto, Zarandona ha mencionado dos casos de DROU que el anterior equipo de Gobierno tardó más tiempo en autorizar, como fueron la actuación urgencia en el tejado de la Casa Parroquial de El Carmen (un mes y medio para la firma y otro mes y medio para notificarla); y la obra de limpieza y mantenimiento en la fachada de El Salvador (firmada "dos meses y medio" después del inicio).

Por todo ello, Zarandona ha incidido en que las DROU se llevan a cabo por parte de los técnicos "por el libro" y ha criticado que a la oposición se les "llene la boca" para "alabar" la labor de los técnicos municipales cuando con críticas de este tipo, a su juicio, "desmienten su trabajo".

El concejal de VTLP, mientras tanto, ha llamado la atención sobre el dato que ha desvelado de que en los algo menos de dos meses que estuvo pendiente de trámites la segunda DROU de la Vera Cruz el concejal firmó otras 15 DROU, por lo que deducen que estaba "activo" y que tuvo ese tiempo "aparcado" el expediente de las obras del tejado de la iglesia y se ha preguntado por el motivo.

El edil de Vox Alberto Cuadrado ha coincidido con el PP en que las explicaciones se habían dado suficientemente en la Comisión extraordinaria y ha defendido la actuación de la Policía Municipal en la vigilancia de esta DROU de la Vera Cruz pues ha relatado que recibieron la notificación de la misma el 24 de junio, un día antes del derrumbe.