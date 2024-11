PP y PSOE se atacan con Mazón y Sánchez en una pregunta parlamentaria sobre el gobierno en minoría de la Junta

La socialista Ana Sánchez equipara las explicaciones del presidente valenciano con las de Fernández Mañueco "en la Sierra de la Culebra"

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, y el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, han aludido a las críticas, respectivamente, al presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a raíz de una pregunta de la primera sobre el funcionamiento del gobierno en minoría del PP en la comunidad castellanoyleonesa.

En la pregunta, Ana Sánchez cuestionaba por si la Junta tiene previsto adoptar las medidas para la puesta en marcha de acuerdos adoptados en las Cortes en el actual periodo de sesiones desde que el pasado 12 de julio se rompió el acuerdo entre PP y Vox en el Gobierno de la Junta.

Fernández Carriedo ha explicado que desde el pasado 12 de julio se han aprobado diversas leyes, como la que garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la comunidad de Castilla y León, así como otras actuaciones o explicaciones que ha dado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en los apartados de control al Ejecutivo autonómico.

Carriedo ha defendido que "nunca ha habido tanta acción en esta cámara" en relación a preguntas e interpelaciones como actualmente, y así ha señalado que el presidente autonómico responde cuatro preguntas parlamentarias en cada uno de los Plenos de las Cortes --desde que en julio el PP gobierna en minoría Castilla y León--, lo que ha contrapuesto con las preguntas de control a las que se somete el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que responde en los plenos del Parlamento nacional a una menos que Mañueco y "la última vez que asistió a una sesión de control fue el 16 de octubre".

La procuradora y secretaria de Organización del PSOECyL en primer lugar ha interpretado la respuesta de Fernández Carriedo como "una falta de respeto" a todos los procuradores ya que entendía que ponía en cuestión que los grupos parlamentarios hagan función de control al Gobierno.

En cualquier caso, Sánchez ha recordado que "después del último Consejo de Gobierno" el propio portavoz de la Junta dijo que "no aplicarán los acuerdos aprobados por mayoría en las Cortes" si no cuentan con respaldo, por lo que le ha recordado que "están en minoría desde que Vox les mandó a paseo".

También ha defendido Ana Sánchez que Fernández Mañueco tiene "en su haber los dos peores resultados de la historia del Partido Popular de Castilla y León", ya que perdió "estrepitosamente" las elecciones de 2019 y cuando convocó las siguientes para, según apunta la procuradora socialista, "sacar mayoría absoluta" le pusieron "contra las cuerdas" y, aunque cabe recordar que fue la fuerza más votada, tuvo que "arrodillarse ante la minoría de Vox" para configurar el Gobierno autonómico que se deshizo el pasado mes de julio.

En opinión de Ana Sánchez, el hecho de supeditar la acción de Gobierno a tener apoyo en las Cortes supone que el PP "se pasa por el arco del triunfo, la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

En ese punto, la procuradora ha considerado que "el problema" es que al PP le "da igual la gente", algo que ve como "marca PP" y que ha equiparado con la gestión del presidente de la Comunitat Valenciana durante la DANA.

"Ver a Mazón estos días nos hace comprender el concepto. Ver a Mazón es ver a Mañueco. Ver a Mazón comparecer en las Cortes Valencianas, leer y leer folios que le escriben otros, sin la más mínima empatía ni convicción. Es ver a Mañueco en esa tribuna. Ver la ineficacia y la mediocridad del señor Mazón. Es ver a Mañueco en la Sierra de la Culebra", ha enfatizado Sánchez.

En definitiva, la procuradora ha enfatizado que si el PP no es capaz de "llegar a acuerdos y buscar mayorías" deben "marcharse" y si no son capaces de presentar los Presupuestos en las Cortes también se marchen. "¿Qué gobierno democrático puede gobernar no solo en minoría, sino contra la mayoría de sus ciudadanos aquí?", se ha preguntado Sánchez.

Finalmente, en el turno de cierre, el portavoz y consejero 'popular' ha trasladado a la representante del PSOE la duda sobre "qué hubiera hecho" si el PP en las Cortes hubiera retirado del orden día proyectos de Ley "simplemente porque se iban a perder las votaciones" o si hubiera "retrasado las votaciones de los días que estaban previstos y llevándolos a alta hora de la madrugada simplemente porque iban a perder".

También le ha recordado que al Gobierno de España le han "instado a respetar la separación de poderes".