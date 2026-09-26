El PP reclamará en el Pleno municipal medidas urgentes para frenar el "deterioro" del Aeropuerto de Valladolid

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid defenderá en el Pleno ordinario de este lunes una moción orientada a instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a adoptar de manera inaplazable medidas reales, efectivas y de calado que reviertan la acusada pérdida de operatividad y tráfico en las instalaciones aeroportuarias de Villanubla.

La portavoz 'popular', Blanca Jiménez, ha señalado la responsabilidad directa del Gobierno central en la situación actual de la infraestructura, ya que "tres años de nueva gestión ministerial al frente de Transportes, han supuesto tres años de los peores resultados de la historia en el aeropuerto de Valladolid".

Por ello, la iniciativa plenaria busca exigir el cumplimiento de los mandatos ya acordados por los representantes de la ciudadanía, todo ello con el objetivo de que el Ministerio cumpla con los acuerdos aprobados y pueda adoptar "acciones urgentes, efectivas y reales para la supervivencia de nuestro aeropuerto".

Precisamente, los 'populares' han recordado que desde 2023 el Ayuntamiento ha expresado de forma reiterada su preocupación ante el "retroceso sostenido" en la cifra de usuarios y operaciones, una inquietud que se ha materializado en el registro de sucesivas mociones y propuestas de resolución durante 2024, 2025 y 2026.

Salvo en la moción debatida en abril de 2024, el PSOE ha votado "sistemáticamente" en contra de poner en marcha planes orientados a un desarrollo real y efectivo del aeródromo, ha lamentado el PP, que ha señalado que frente a este escenario de "pérdida de competitividad", la moción plantea intervenciones directas tanto en la política de costes operativos como en el modelo de ordenación aeroportuaria estatal.

"Por eso le vamos a exigir al Ministerio que adopte de forma inmediata medidas efectivas y una política proactiva en la bonificación de tasas para frenar este deterioro", ha expresado Jiménez, quien ha subrayado la necesidad de articular incentivos que atraigan nuevas conexiones regulares y refuercen las ya consolidadas.

Asimismo, la iniciativa insta a integrar plenamente la instalación vallisoletana en la red nacional. "Vamos a instar al Ministerio y a AENA a aprobar un plan de aeropuertos regionales que posicione Valladolid como una infraestructura complementaria al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas", ha ahondado la 'popular'.

El objetivo es optimizar recursos públicos y derivar flujos operativos hacia terminales e instalaciones actualmente infrautilizadas.

Por último, el Grupo Municipal Popular ha vuelto a poner sobre la mesa una "deuda pendiente" con la memoria cultural de la ciudad, ya que reclamará el acuerdo del Congreso, del Senado y de este Pleno municipal para hacer efectiva de una vez la denominación oficial del recinto como 'Aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes', en homenaje al insigne escritor e hijo predilecto de nuestra ciudad.