PP y Vox ponen el foco en el Ministerio de Transportes para incentivar la actividad del aeropuerto de Valladolid

El PSOE insiste, sin respaldo del equipo de Gobierno, en que la Junta debería apostar por Villanubla como "referente" en CyL

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PP y Vox, que conforman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, han sacado adelante una moción en la que únicamente ponen el foco en el trabajo que puede hacer el Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible para poner en marcha un Plan para el desarrollo del Aeropuerto, pese a que el Grupo Socialista proponía que tanto la Junta de Castilla y León como el propio Consistorio podrían promocionar la ciudad mediante aportaciones a líneas aéreas para que utilicen el aeródromo.

Este ha sido uno de los asuntos que se han debatido en el Pleno municipal correspondiente al mes de enero de 2025, unos días después de que se conociera que la aerolínea irlandesa Ryanair anunciase que a partir del próximo periodo de primavera-verano --desde finales de marzo-- dejará de operar vuelos en el aeropuerto de Valladolid.

El Grupo Municipal Popular proponía una moción para "exigir" al Ministerio un Plan "urgente, real y efectivo" para el desarrollo del aeródromo, sin mencionar a aerolíneas en concreto y justificado en que fue el ministro de dicho departamento y exalcalde socialista de la ciudad, Óscar Puente, quien hace un año anunció un plan de Ryanair que podría suponer la vuelta de los vuelos internacionales a Villanubla.

El concejal 'popular' Alberto Gutiérrez Alberca ha añadido que incluso hace poco más de un mes, el propio ministro aseguró que aunque todavía no había acuerdo las negociaciones con las aerolíneas estaban cerca de dar resultados.

En este sentido, Gutiérrez ha defendido que el PP quiere "aislar" el asunto de una "disputa comercial", que es lo que considera que ocurre actualmente entre el Ministerio y, en este caso, Ryanair. De hecho, ha recalcado que en su moción no mencionan a esta aerolínea porque "lo importante es incrementar los vuelos", independientemente de la compañía.

El portavoz socialista, Pedro Herrero, se ha preguntado "que gana" el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, al que ha considerado "cómplice" de las políticas de Ryanair, que utilizan la eliminación de vuelos como "amenaza", cuando ha defendido que las tasas aeroportuarias que paga la aerolínea irlandesa son "más bajas que las que debería pagar".

Por ello, Herrero a reprochado su "nula reivindicación ante la Junta de Castilla y León", porque ha defendido que la competencia en la promoción turística "la tienen la Junta, la Diputación y también el Ayuntamiento".

"No sólo no pasa nada por pedir a la Junta de Castilla y León que cumpla con su trabajo en beneficio de la ciudad, es que es su obligación exigírselo y no lo hace", ha incidido Herrero, que incluso ha defendido que esta falta de reivindicación es la actitud "contraria" a la que mantenía el anterior alcalde 'popular', Francisco Javier León de la Riva.

Mientras tanto, el concejal de VTLP Jonathan Racionero ha criticado que "lo que quiere" Ryanair en este caso son "incentivos", o lo que considera lo mismo "más paguitas", en un término que PP y Vox utilizan de manera despectiva en otros casos. El edil de izquierdas ha subrayado que con empresas como ésta "el enamoramiento se acaba cuando se acaban los incentivos" y ha instado al equipo de Gobierno a no ponerse del lado de empresas privadas.

Tras la votación de PP y Vox a favor de la propuesta de los 'populares' y el rechazo a la enmienda que presentaba el PSOE, el alcalde ha hecho uso de la palabra para recordar que "hace un año" envió una carta a Óscar Puente para pedirle apoyo al Ayuntamiento ante los posibles planes de expansión de Ryanair y la respuesta que obtuvo fue "la callada".

Más tarde, durante el apartado de preguntas al Pleno, los grupos de la oposición han vuelto ha encaminar sus críticas hacia el exalcalde por no "escuchar" las reclamaciones que le hace el Ayuntamiento de su ciudad, mientras que Pedro Herrero ha asegurado que el alcalde no le escucha a él durante las intervenciones en el Pleno.

MUFACE

La otra moción aprobada en el Pleno de este lunes era presentada también por uno de los grupos que forman parte del equipo de Gobierno, el de Vox, y en ella con el apoyo del Grupo Popular se ha acordado, entre otros puntos, instar al Gobierno de España a incrementar las asignaciones presupuestarias destinadas a Muface, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad de los servicios que presta.

En este sentido, el concejal socialista José Antonio Otero ha asegurado que cuando el PP y Vox "defienden la continuidad de Muface al precio que sea" no defienden a esa parte "mínima" de los funcionarios que tienen este régimen, sino que considera que apoyan "los intereses de los grandes grupos hospitalarios privados" y que "intentan hacer negocio con la salud de la gente".

En otra propuesta, en este caso planteada por el PSOE, proponían un código de buenas prácticas en las acciones culturales, la protección de los derechos de los creadores y las medidas vinculadas a la inteligencia artificial figuran entre los acuerdos propuestos en la moción.

Estos acuerdos no han salido adelante debido a los votos en contra del PP y Vox, y la concejal socialista Charo Chávez ha lamentado que con el rechazo a la propuesta implique que el Ayuntamiento no quiera "reafirmar su compromiso con una gestión de los espacios municipales dedicados a la cultura --museos, salas de exposiciones, centros culturales y auditorios--, transparente, eficiente y profesional y comprometida con los principios de igualdad y participación".

En la sesión también se ha debatido una interpelación presentada por el Grupo de VTLP para reducir la incidencia de los valores de contaminación del aire en Arco de Ladrillo, pues la formación considera en base a los datos de 2024 recogidos en un informe de Ecologistas en Acción, que los niveles han incrementado.

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha rebatido la afirmación de VTLP y ha aportado datos que muestran una reducción de la contaminación en la estación situada en Arco de Ladrillo en los últimos años.

Durante las preguntas de control al equipo de Gobierno, la mención al expediente sobre la negativa a la subvención con fondos ministeriales al proyecto del convento de Las Catalinas ha motivado que los miembros del PP, como Blanca Jiménez y el propio alcalde hayan expresado sus sospechas porque el Grupo Socialista tenga esa documentación y no lo tenga, según afirman, el propio Ayuntamiento.

"Quiero pensar que seguimos en un estado social y democrático de derecho", ha terminado apuntando el regidor 'popular'.