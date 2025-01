El presidente de la Diputación ve en 2025 un "horizonte" que "aprovechar" con el Plan de La Raya

ZAMORA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, considera que este 2025 se "abre un horizonte" que hay que "aprovechar", especialmente por el futuro Plan Socioeconómico de La Raya.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha hecho balance de su gestión y ha analizado los retos de la provincia para este nuevo año.

Faúndez ha explicado que los dos años y medio que le quedan de mandato son "años de trabajo y de retos", con "bastantes proyectos" por delante, algunos propios de la institución y otros que se han encauzado con el apoyo de la Junta.

En este sentido, ha defendido que "hay que enfocar los objetivos que te quieres marcar", aspecto en el que ha ensalzado que en el Presupuesto de la Diputación para el último ejercicio abogó por hacer "limpieza" de "partidad que no tenían sentido", con el objetivo de "dar solvencia".

El dirigente de la Diputación ha aclarado que, sumado a eso, se ha produjo un incremento del presupuesto derivado de los tributos del Estado, lo que ha permitido que la institución haya entrado en "una fase inversora".

"Ha sido un año intenso, con bastantes convocatorias, y nos ha tocado llegar a acuerdos importantes en carreteras, abastecimiento o vivienda", ha destacado Faúndez en este sentido.

De cara a 2025, el presidente provincial ha citado algunos planes, como la redacción de unas nuevas normas urbanísticas para el territorio, el inicio de las obras en el Colegio Universitario, el traslado de los CEAS a las dependencias del Tránsito, la revisión del contrato de carreteras o una intervención para reforzar el Recinto Ferial Ifeza.

En general, ha apelado a la necesidad de llegar a todo "de forma ordenada y eficiente", ya que, a su juicio, la Diputación está "para resolver" y actuar "siempre pensando en los pueblos".

Por otro lado, sobre proyectos que afectan a la provincia pero no entran en su competencia, se ha referido al campamento de Monte la Reina, el cual considera que "va avanzando", y al desboblamiento de la N-122 en autovía, una iniciativa que se encuentra con un "bache continuo".

"Se lleva hablando de la autovía los 21 años que yo llevo como alcalde de Trabazos, pero no se ejecuta. Les vamos a dar el enésimo margen de confianza", ha advertido Faúndez, quien ha apostado por gastar el dinero de las administraciones en cosas que "valgan la pena" y "tengan un valor añadido".

FISCALIDAD DIFERENCIADA

Finalmente, al hilo de la posibilidad de que Zamora cuente con la fiscalidad diferenciada para paliar sus problemas demográficos, Faúndez ha hecho la siguiente reflexión: "Se lo hemos transmitido al ministro del ramo y a día de hoy no tenemos ningún tipo de contestación, ni buena ni mala. No estamos pidiendo nada a lo que no tengamos derecho".

"Vamos a intentar que Zamora tenga esa fiscalidad diferenciada que estoy convencido que puede ayudar a asentar empresas, beneficiar a las que ya están en la provincia y generar empleo", ha zanjado el mandatario.