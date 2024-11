El presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León critica la reducción de jornada propuesta por el Gobierno

SALAMANCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, ha criticado la reducción de jornada a 37,5 horas semanales propuesta por el Gobierno central en el marco del VI Encuentro Interregional de Empresa Familiar, que se ha celebrado en Salamanca.

"Los empresarios estamos teniendo que aguantar situaciones únicas en la democracia y ésta es una de ellas. No se puede reducir la jornada porque no podemos ser menos productivos en España, ese no es el camino de progresar como sociedad", ha asegurado.

"Las empresas necesitamos ser más productivas porque competimos contra todos los países del mundo y reducir la jornada laboral es un craso error y encima hacerlo por decreto ley los que se vanaglorian de negociar todo, no lo están haciendo", ha añadido Alanís en declaraciones recogidas por Europa Press.

Para el encuentro celebrado en Salamanca se ha convocado a 120 empresarios de Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León para avanzar en el "progreso y tener un estado de bienestar, porque las empresas familiares somos el fundamento de del sustento de este estado de bienestar, somos el 90 por ciento del tejido empresarial de España y somos la raíz de los ingresos públicos", ha subrayado el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, que ha actuado como anfitrión del encuentro.

Alanís ha expuesto, además, su malestar sobre "las críticas que recibimos, sin sentido e injustas, por de parte de los ministros de España", ya que desde su punto de visto se desprestigia a la empresa familiar con acciones concretas que disminuyen la productividad de las empresas.

Una de las críticas que ha vertido Alanís ha sido la obligación que ha impuesto el Gobierno a las empresas afectadas por la DANA "diciendo que exijamos a los empleados ir a trabajar.

Eso es imposible a nivel general porque los empresarios no van a poner a trabajar a su gente en estos momentos, en todo caso a ayudar a la reconstrucción como así lo ha hecho el presidente de Mercadona, que es un ejemplo nacional que ha puesto 75 millones de euros para para la comunidad y encima lo único que ha recibido es una crítica destructora".

En cuanto a las diferencias entre comunidades, Alanís ha asegurado que quieren que haya una normativa común para toda España "sobre todo el tema de la burocracia.

Las empresas no podemos soportar más fiscalidad y más aumentos de la presión fiscal y queremos que en todas las comunidades autónomas se reduzcan al máximo los impuestos, tanto en las comunidades como en el Gobierno central", ha finalizado.