A prisión dos adultos e internados dos menores por la muerte de una anciana durante un robo en Burgos

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Burgos ha acordado la prisión provisional, comunicada, sin fianza para dos de los tres adultos detenidos por su relación con la muerte de una anciana durante un robo en su vivienda el pasado 13 de octubre; mientras que la Sección de Menores ha ordenado el internamiento en régimen cerrado en un centro disciplinario de los dos menores arrestados inicialmente por el asalto a la vivienda.

Así lo han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, en el que indican que también se ha dejado en libertad, con medidas cautelares, a un tercer adulto y otro menor que también fueron detenidos.

El hallazgo de una mujer de 83 años maniatada y fallecida en su vivienda en la calle Victoria de Burgos, derivó en la detención inicial de dos menores de 16 y 17 años.

Posteriormente, se informó de la detención de otros cuatro varones, uno de ellos menor de edad.

Este viernes se ha conocido que para dos adultos se ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras que para otro se ha decretado la libertad con medidas cautelares; al tiempo que se ha dictado orden de internamiento en régimen cerrado en un centro disciplinario de dos de los menores y la libertad con medidas para otro.

Los dos procedimientos judiciales están abiertos, inicialmente, por delitos de robo con violencia en casa habitada, homicidio y receptación.

Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción determinarán el grado de participación en los hechos de cada uno de los seis investigados así como los delitos que finalmente se les imputan.