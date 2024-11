Profesionales de turismo y hostelería debaten en Segovia sobre la turismofobia y el registro de viajeros

SEGOVIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de cien profesionales de turismo y hostelería de la provincia de Segovia se han reunido en el III Congreso de Hostelería y Turismo que Festur (Fomento de Empresas Segovianas de Turismo) y FES (Federación Empresarial Segoviana) han organizado en la Real Fábrica de Cristales de La Granja para tratar la situación respecto a la inminente entrada en funcionamiento del Real Decreto para el Registro de Viajeros y la creciente ola de 'turismofobia' que enfrenta a turistas y vecinos en distintos destinos de España y Europa.

"Todo parece indicar que el decreto va a entrar en vigor, aunque mantenemos la esperanza de que se paralice", ha comentado antes de la inauguración del congreso el secretario general de la Mesa de Turismo, Carlos Abella, respecto al Real Decreto del que hablará en la mesa redonda en la que participa.

"Queremos que se suspenda el Real Decreto hasta que haya un consenso con todo el sector, de cual es la forma más adecuada de llevarlo a cabo", ha añadido Abella, quien ha asegurado que formalizarán recursos en el instante en que se abran denuncias por incumplimiento de los requisitos que exige el decreto, respecto a todos los datos que debe recoger el establecimiento hostelero sobre cada uno de sus huéspedes.

En la misma línea se ha manifestado otro de los componentes de la mesa redonda, el presidente de la Confederación Nacional de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, que ha destacado el perjuicio especial que la aplicación del Real Decreto comporta al sector de las agencias de viaje.

"Es un despropósito la cantidad de datos que se piden, el formato en que se exige y el sentido de la exigencia. Las agencias de viaje deberían estar excluidas de este decreto, porque no es posible dar todos estos datos, porque no se tienen, simplemente: en España se hacen las reservas con un nombre. No se hace con estos datos en otros países y no tiene sentido que en España nos pidan veinte datos a través de una plataforma que no está funcionando, además de que las agencias, simplemente, no podrían dar esos datos, no podrían cumplir el reglamento", ha asegurado Garrido.

"La publicación del Real Decreto, tal como está publicado, nos deja en indefensión a las agencias de viajes, por una norma que no se puede cumplir, y que no se hace en ningún otro país del mundo: no tiene sentido que nos pidan tantos datos y nos resta competitividad en un sector tan globalizado como es la reserva de viajes", ha añadido el presidente nacional.

Esta normativa, ha apuntado, recoge el "desconocimiento del procedimiento" de reservas, porque, en sus palabras, un cliente hace una reserva en una agencia de Segovia que pasa a un banco de camas, que a la vez reserva a través de una central hotelera: "son muchos los intermediarios: si cada uno tuviera que rellenar los datos de pago no habría más que incoherencias entre ellos", ha comentado Garrido.

"Pedir datos, cuando alguien quiere alquilar un coche dentro de seis meses, el número de bastidor, la matrícula y el color, cuando probablemente la compañía de alquiler ni siquiera ha comprado el coche todavía, no sé dónde está la seguridad que pretende el decreto", ha sentenciado el secretario general de la Mesa de Turismo, Carlos Abella.

CONFLICTO

En el congreso también se abordará el fenómeno de la 'turismofobia', que en los últimos meses se ha reflejado con el conflicto de convivencia entre vecinos y turistas en distintas partes de España y también en otros destinos internacionales, muchos en Europa.

"Es un problema de convivencia en determinadas zonas en cascos urbanos de ciudades muy visitadas, con el turismo y las bondades que el turismo aporta: tenemos encima d ella mesa un problema importante", ha comentado el que será moderador de la mesa sobre 'turismofobia', el presidente de la Asociación Segoviana de Agencias de Viaje, Luis García-Patiño.

"De momento, en Segovia no está sucediendo el hecho de forma grave, y se trata más de prevenir que de subsanar lo que sucede en Segovia, porque hay días puntuales y calles puntuales donde se observa en Segovia cierta masificación, pero no es para poner el grito en el cielo", ha opinado Patiño.

La jornada de trabajo incluye una ponencia sobre gastronomía como recurso turístico, impartida por la profesora de Sociología y decana del Campus María Zambrano, Marta Laguna. También habrá una píldora informativa sobre ciberseguridad, por parte del responsable de Cibersegura, Abel Gómez.