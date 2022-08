El profesor de la UCAV José Manuel Saiz Álvarez propone nuevos modelos de negocio para la era post-Covid

ÁVILA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) José Manuel Saiz Álvarez ha sido el editor del libro 'Handbook of Research on Emerging Business Models and the New World Economic Order' en el que se pronostica cómo cambiará el mundo económico y empresarial en la era post-Covid.

Saiz Álvarez ha coordinado a 38 profesores doctores de universidades y centros de investigación de Arabia Saudita, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, India, México, Namibia y Reino Unido, para el libro titulado: 'Handbook of Research on Emerging Business Models and the New World Economic Order' en la editorial IGI Global, ha informado la universidad.

En él participan dos profesores de la UCAV: Francisco Salinas Ramos y Sergio Luis Nañez Alonso.

La editorial IGI Global, con sedes en Hershey, PA (Estados Unidos) y Beijing (China), se encuentra en la trigésimo octava posición mundial en el SPI (Scholarly Publishers Indicator) que elabora el Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y parte de sus publicaciones se indexan en las principales bases de datos del mundo, tales como Scopus y la WoS (Web of Sciences).

La obra ofrece estrategias empresariales, políticas económicas, tendencias sociales, económicas y políticas para aumentar la eficiencia y la productividad laboral en la empresa y así transformar las estructuras empresariales y financieras del mundo.

Este libro, según explica el profesor Saiz Álvarez, "pronostica futuros cambios empresariales y modelos prospectivos, estructurales o no, para guiar la supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas del mundo, en especial empresas familiares, empresas de nueva creación y ONG en la era posterior a la Covid-19".

Así, en los 18 capítulos del libro se cubren, entre otros, temas como la creación de nuevos modelos de negocio, el desarrollo de la logística sostenible global 4.0 y el impulso de la economía social y solidaria, sobre todo en las zonas rurales de los países en vías de desarrollo.