El profesor de la UCAV Sergio Náñez participa en el VIII Congreso Internacional Science & Business: Common Challenges

ÁVILA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) Sergio Náñez ha partiocipado en el VIII Congreso Internacional Science & Business: Common Challenges celebrado en Polonia, evento organizado por la AGH University of Science and Technology y la University of Szczecin.

Dentro del panel 'Pandemic and war - the economy changes factors - experience from abroad', en el que ha participado el profesor de la UCAV, se ha abordado el impacto de la crisis del Covid-19 y la guerra en Ucrania en la economía mundial, ha informado la universidad.

Por su parte, Náñez se ha encargado de explicar la situación actual en cuanto al crecimiento de la deuda pública española, el déficit o la inflación, y ha debatido sobre las medidas de índole económico que desde entonces el gobierno ha adoptado, así como su impacto y viabilidad.

El panel ha finalizado con la realización de un debate sobre la conveniencia y la coordinación de medidas a nivel europeo y mundial, así como una comparativa entre medidas adoptadas por los distintos países y las respuestas a las numerosas preguntas planteadas por el público.