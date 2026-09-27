El proyecto 'Uniendo moda' debuta en Málaga Fashion Week con cuatro firmas de CyL

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Uniendo Moda Castilla y León' ha debutdo sobre la alfombra azul de la XV Pasarela Larios Málaga Fashion Week con la participación de cuatro firmas de la Comunidad, las de los diseñadores Lucía Jurado, Raquel Grande, Santiago García-Didesant y la marca zamorana Ángel Iglesias.

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta y CEOE Castilla y León, llevó en la noche del sábado 26 de septiembre las propuestas de la Comunidad a este circuito andaluz en un acto en el que estuvo presente por la directora general de Comercio y Consumo de la Junta, Elena León, y el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban.

La directora general de Comercio y Consumo destacó la importancia de la presencia de Castilla y León en la Pasarela Larios como una "oportunidad para acompañar al sector de la moda de la Comunidad en su apertura a nuevos mercados y espacios de promoción y comercialización".

"Desde la Junta de Castilla y León queremos estar al lado de nuestros diseñadores y de nuestras empresas también cuando dan el paso de salir fuera de nuestra Comunidad. Esta primera participación de 'Uniendo Moda Castilla y León' en Pasarela Larios nos permite llevar hasta Málaga el talento, la creatividad y la capacidad empresarial de nuestros profesionales y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades de contacto y de mercado", señaló León.

Asimismo, incidió en la "singularidad" de la moda de Castilla y León y su "estrecha vinculación" con la artesanía. "Tenemos un enorme patrimonio de oficios, técnicas y saber hacer que puede dialogar perfectamente con la moda contemporánea. La combinación de artesanía, diseño, creatividad e innovación permite a nuestras empresas ofrecer productos diferenciados y con identidad propia", afirmó, según un comunicado de CEOE Castilla y León.

En este sentido, puso en valor el respaldo de la Junta al sector artesano, con especial atención a las actividades vinculadas al textil, la moda y los complementos, y manifestó que en 2026 está prevista una inversión de medio millón de euros en apoyo a los profesionales de la artesanía de la Comunidad.

Por su parte, el secretario general de CEOE Castilla y León, subrayó que la participación de 'Uniendo Moda' en este escaparate andaluz supone una "novedad importante" dentro del proyecto y responde precisamente al objetivo de "ampliar los espacios en los que las firmas de Castilla y León pueden mostrar su trabajo y conectar con nuevos públicos, profesionales y oportunidades de mercado".

"Llevar la moda de Castilla y León hasta Andalucía significa abrir nuevas vías de promoción y comercialización para nuestros diseñadores", apostilló, para ensalzar que "la moda de Castilla y León tiene calidad, creatividad e identidad propias".

Así, sobre los 300 metros de recorrido de la alfombra azul de Pasarela Larios, cada una de las cuatro firmas de Castilla y León presentaron diez modelos, en "un relato propio" dentro del desfile conjunto de 'Uniendo Moda'.

En el caso de Lucía Jurado (Ávila), la colección 'Mediterranean Light' desplegó en Málaga una propuesta serena y atemporal, inspirada en la luz y la esencia del Mediterráneo, con prendas elaboradas en lino, algodón, perlas y técnicas artesanales, y con un valor especial al haber sido concebida durante los incendios del Valle del Tiétar.

Raquel Grande (Burgos), al frente de la marca Que me Vistan lo Bailao, presentó una colección que conecta el patrimonio castellano y malagueño a través de referencias a la tierra, las raíces, el vino, el olivo y la luz, con piezas concebidas para adaptarse al cuerpo como una segunda piel y potenciar la presencia escénica.

Por ota parte, el diseñador leonés Santiago García-Didesant mostró diez modelos de 'La Danza de las Flores', una colección marcada por siluetas voluminosas, fuerte identidad visual, estampados florales intensos y tejidos vaporosos que aportan libertad y conectan con la feminidad contemporánea.

Finalmente, la firma zamorana Ángel Iglesias completó la representación castellana y leonesa con su colección Primavera-Verano 2027, una propuesta de sastrería estructurada, rigor técnico y producción de proximidad. La colección juega con una paleta potente en verde, azul, crudo, naranja y fucsia, combinando crepé, gasa, mikado y tafetán con rayas, flores y estampados arquitectónicos.

La presencia en Málaga cierra así un mes de septiembre especialmente activo para Uniendo Moda, marcado por su participación en la segunda edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y por la continuidad del showroom profesional de la calle Fuencarral, y sirve como antesala de la próxima gran cita del proyecto, la Pasarela Uniendo Moda Castilla y León, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre en Burgos.