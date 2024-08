PSCyL pide a Vázquez recuperar guardias de vigilancia epidemiológica e incorporar Salud Pública al Sistema Asistencial

Puente critica la improvisación de Vázquez en climatización de centros sanitarios y en la gestión de recursos este verano



VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha reclamado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que "cumpla su compromiso" y recupere las guardias de vigilancia epidemiológica para "afrontar posibles y futuras amenazas con tranquilidad sanitaria".

"La viruela del mono no es una amenaza", ha asegurado el portavoz de los socialistas en materia sanitaria, Jesús Puente, que, no obstante, ha incidido en que, tras el caso detectado en Salamanca, "y alguno más que podría darse", es necesario un sistema de vigilancia epidemiológica "bien pertrechado de recursos, tanto humanos como materiales".

En declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, Puente ha ahondado en que la Salud Pública "no alcanza casi nunca el dos por ciento del presupuesto" y, en sus palabras, "el consejero se comprometió a reforzarla". "Parecía sincero en es compromiso", ha apostillado el socialista para reivindicar la "incorporación" de esta Salud Pública al sistema asistencial.

"Es decir, que no sean funcionarios en un despacho, sino que estén constantemente en contacto con la clínica diaria, donde se detectan los casos y automáticamente se pueden tomar medidas y controlar. A partir del 2019 y a partir del 2020 se suspendió la guardia de vigilancia epidemiológica. Esto significa que para que un epidemiólogo pueda tomar en cuenta un caso que se produce, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche en un hospital público, pues hay que esperar a la mañana siguiente. Lo ideal es tener un sistema de vigilancia a las 24 horas del día y esa es una de las reivindicaciones que han hecho todos los funcionarios de salud pública", ha detallado.

Con esta reclamación, ha aclarado, el socialista no quiere decir que la Comunidad "este en riesgo" o "no se vayan a atender en tiempo y forma" a los posibles casos de viruela del mono que se puedan detectar. "Pero es que esto cada vez nos lo vamos a encontrar más. Vamos a tener avisos epidemiológicos, ya está declarada la emergencia sanitaria en muchos países, ya hay casos en Suecia. Simplemente estoy mandando una llamada de atención para que se aproveche el momento y se fortalezca la salud pública a los profesionales que se dedican a esto", ha argumentado.

Más crítico se ha mostrado con la actuación de la Consejería en la época estival, sobre todo en dos aspectos, la "improvisación e incapacidad" de adaptar los centros sanitarios al cambio climático y la "pesima gestión" de los recursos sanitarios en Zonas Básicas de Salud tensionadas en este periodo.

Como ejemplo de ello, ha puesto los "más de 34 grados que han tenido que sufrir profesionales y pacientes en el centro de especialidades de La Pilaría (Valladolid); en centros de León o en el Hospital Río Carrión. "Se ha pedido la comparecencia por parte de la procuradora de Holanda, Sacristán, y todavía estamos esperando. Y no nos tememos que el consejero no va a dar explicaciones en sede parlamentaria porque no hay excusa alguna que explique o justifique la ausencia de inversión en climatización en estos centros sanitarios", ha apuntado.

ALTA FRECUENTACIÓN

Críticas que ha mantenido por la "pésima gestión" que, a su juicio, la Consejería ha tendio en las Zonas Básicas de Salus (ZBS) de alta frecuentación durante el periodo vacacional. "Es un caso generalizado", ha lamentado para poner como ejemplo lo sucedido en la ZBS de La Alberca, "que cuenta con 1.000 habitantes, y que multiplica durante esta época entre cuatro y cinco veces su población". "Hemos constatado que ha habido médicos de atención primaria que han tenido hasta 60 pacientes en una misma jornada. Esto no puede seguir así, y la única solución dada por el consejero es confiar en la buena voluntad de los profesionales para que se estiren su momento de jubilación, renuncien o pospongan sus vacaciones, o que se ofrezcan voluntarios para cubrir vacantes", ha rechazado.

En este sentido, ha rechazado los argumentos de la Junta que señala al Gobierno central como culpable del déficit de sanitarios. "No sé qué espera el consejero, ni la Consejería de Sanidad, ni el Gobierno de Mañueco encontrar en Madrid que no esté obligado a encontrar en Valladolid. Las competencias sanitarias asistenciales son exclusivas de la Consejería de Sanidad. Es aquí donde están las soluciones, no en la capital de España", ha recordado.

Por último y de cara al curso político que comienza en septiembre, Puente ha reivindicado la agilización de las obras en el Centro de Salud del Silo en Burgos, una infraestructura que los vecinos de Gamonal llevan esperanado "más de 30 años".

También ha mostrado su preocupación por las listas de espera de este tercer trimestre tras una época que se caracterizan por demoras en intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. "Y la consejería sigue sin un plan para afrontar las listas de espera. El programa Pericles se acabó en 2019 y desde entonces estamos ante una situación de ensayo-error, con más errores que ensayos positivos", ha apuntado.

Además, considera "prioritario" el desarrollo de un marco legal para incentivar plazas de diversa cobertura. "Hospitales comarcales como el Bierzo o el de Miranda de Ebro lo necesitan ya", ha zanjado.