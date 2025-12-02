El PSCyL plantea la creación de un plan regional de vivienda articulado mediante un consorcio de ayuntamientos

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, se reúne con representantes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) - PSCYL

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Castilla y León ha propuesto la creación de un plan regional de vivienda basado en un consorcio de ayuntamientos para conocer las necesidades de los ciudadanos, puesto que este organismo permitiría analizar de forma detallada las necesidades habitacionales, los costes, la oferta y la demanda, y serviría como instrumento de coordinación de la política en esta materia en la Comunidad.

Así lo ha trasladado la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, en declaraciones a los medios tras el encuentro de trabajo que ha mantenido con representantes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en la que ha señalado la necesidad de "flexibilizar" la normativa de urbanismo para mejorar las condiciones de edificabilidad y aumentar el número de vivienda ofertada.

Durante la reunión se han analizado las siete propuestas presentadas por los empresarios, centradas principalmente en la modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

En este sentido, la socialista ha asegurado ser "consciente" de que por mucho que se modifique esta ley para mejorar la flexibilización, es preciso que luego los desarrollos de planeamiento municipales acoten estas modificaciones que tienen presentar las promotoras.

"Porque es necesario que el urbanismo genere una armonización entre los servicios que va a dar a la ciudadanía y lo que verdaderamente la ciudadanía va a tener en un sector en particular", ha detallado, para después resaltar que en la actualidad en Castilla y León hay una orden que divide a los 2.248 municipios de la Comunidad en dos áreas geográficas.

Por ello, ha defendido la necesidad de que los municipios "verdaderamente se pongan en contacto con la Administración autonómica y digan cuáles son sus necesidades" para poder abordar la cuestión de la falta de vivienda.

"PROBLEMA POLIÉDRICO"

En la misma línea, Casado ha aseverado que el problema de la vivienda es "poliédrico" y requiere actuar en todas sus caras, ya que no se resuelve solo construyendo más, es necesario intervenir en todas sus caras, como se ha abordado este martes con los representantes de la CNC.

Casado ha recordado que "ayer se publicaron las nuevas ayudas al alquiler" y ha indicado que el año pasado "más de un tercio de los solicitantes se quedaron fuera, en muchos casos porque el precio del alquiler superaba el máximo permitido".

A esto ha añadido que, si el Ejecutivo autonómico hubiera declarado zonas de mercado tensionado, "muchas más personas podrían optar a estas ayudas", porque para "encarar este problema hay que utilizar todas las herramientas" que estén a su alcance.

CRÍTICAS A MAÑUECO

Por otra parte, la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León ha criticado las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las que aseguró, según la socialista, que la Comunidad es la "quinta que más invierte en financiación por ciudadano en España".

"No sé de dónde saca los números, a mí me gustaría que nos los explicase porque si nos damos cuenta de la página web de Somacyl se han construido ya hechas y entregado 149 viviendas en toda la Comunidad", ha lamentado, un punto en el que ha pedido reflexionar sobre cuántas de esas viviendas tocan por provincia.