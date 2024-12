PSOE acusa a Carnero y Mañueco de "tomar el pelo" a Valladolid con la obra "propagandística" de la estación de autobús

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al alcalde 'popular' de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "tomar el pelo de una forma miserable a la ciudad" con la obra de la estación de autobús, que se dijo que se iba a abordar de forma "ultrarrápida" y que ocho meses después sigue pendiente de que se licite la ejecución de los trabajos.

Herrero, acompañado por los concejales socialistas Luis Vélez y Juan Carlos Hernández, ha atendido a los medios de comunicación este miércoles junto a uno de los accesos a la terminal, a la que ha definido como "la peor no sólo de Castilla y León, sino de toda España.

Herrero ha recordado que hace ocho meses, en una rueda de prensa que ofrecieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y su compañero de partido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lanzaron el "anuncio propagandístico de que iban a acometer la dignificación de esta vieja estación de autobuses de una forma ultrarrápida", enmarcado en una "propaganda todavía mayor", como considera que es "el cuento del soterramiento" del ferrocarril.

El portavoz ha apuntado que este martes el alcalde aseguró que "en breve" se iba a presentar el proyecto redactado y se iban a licitar las obras, pero se ha preguntado "cuál es la realidad" de la estación y ha invitado a los vecinos de la ciudad a que "entren y vean con sus propios ojos cómo sigue la estación al día de hoy, en un estado absolutamente lamentable".

El edil socialista ha recordado que "la única salida que se les ocurrió" al equipo de Gobierno del PP y Vox ha sido "la propaganda y anunciar el despilfarro de cuatro millones y medio de euros en adecentar esta estación" cuando considera que "lo que tienen que hacer es demolerla tal y como está previsto en el Convenio de Integración Ferroviaria y permitir la construcción de la nueva estación en Delicias".

Pero en su opinión, el equipo de Gobierno encamina sus acciones a "boicotear" ese convenio, como considera que sucede también con las obras del viaducto del Arco de Ladrillo.

Entre las dos obras, recuerda Herrero, el Ayuntamiento se va a gastar más de 7 millones de euros --3,2 en el viaducto y 4,5 presupuestados para la estación-- que asegura que "van a ir a la basura" porque ambas infraestructuras "deben ser demolidas para dar paso a ese Valladolid que está diseñado en el Convenio de Integración Ferroviaria".

El Grupo Municipal Socialista considera que sería suficiente que la Junta realizara una inversión adecuada para dignificar la infraestructura, pero de forma urgente. Por eso, se estima excesivo el presupuesto, 4,5 millones de euros, porque el edificio será demolido.

Por lo tanto, reprocha que "todo responde" a "una propaganda todavía mayor que es "seguir vendiendo el cuento de ese soterramiento que saben fehacientemente que no se va a producir nunca".

En definitiva, ha apostillado que "ya está bien", que en su formación se sienten "hartos" y por ello hacen ese llamamiento a que "la gente compruebe con sus propios ojos cómo tienen el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid a los ciudadanos de Valladolid y a todos los que nos visitan a través de esta estación de autobuses".

El PSOE municipal considera que un recorrido por la estación "evidencia" el deterioro de los aseos, las dársenas y todos los espacios de la terminal, "en estado agonizante" después de años de "negligencia prolongada por parte de la Junta de Castilla y León", que lamentan que "ha provocado el deterioro progresivo de las instalaciones, entre otros motivos, porque no ha inspeccionado la estación de autobuses de Valladolid durante los últimos 13 años ni ha impuesto sanciones desde hace 35 años".

"Si la ciudad traga con todo, al menos el Grupo Municipal Socialista quiere decir que no, que ya está bien y que no tragamos con todo, que cumplan lo que prometen y sobre todo que no impidan que lo que está firmado en el Convenio de Integración Ferroviaria", ha enfatizado, antes de reiterar que lo que "necesita Valladolid" es una nueva estación de autobuses en Las Delicias, conectada con la nueva estación de tren de Campo Grande, que esa ha dado por hecho que "sí se va a reformar".

Herrero ha añadido que si además se tiene en cuenta que la Junta "ha invertido muchos millones en casi todas las estaciones de autobuses de la comunidad autónoma" les parece una "tomadura de pelo insoportable", porque la de Valladolid "no es que sea la peor de Castilla y León, y la última además, es que es la peor de España".