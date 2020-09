El PSOE en Aldeamayor replica a CCD-CI que tiene toda la documentación requerida para consultarla en el Ayuntamiento

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde en Aldeamayor de San Martín (Valladolid), la socialista Virginia Almanza, ha replicado hoy las críticas de "falta de información" del alcalde denunciadas por el grupo CCD-CI con la invitación de que tanto su portavoz como el del PP se acerquen al Ayuntamiento para realizar cuantas consultas precisen.

Tras el anuncio de una posible demanda contra el alcalde del PSOE, Fernando de la Cal, por parte del portavoz de CCD-CI, Félix Antonio Calleja, por no facilitar la información respecto de distintas cuestiones, entre ellas la renovación del convenio con el Ente de Conservación Urbanístico (ECU) de la Urbanización Aldeamayor Golf, Almanza ha insistido en que la oposición tiene abiertas las puertas para consultar 'in situ', dentro del Consistorio, la documentación solicitad*.

"La documentación está en el Ayuntamiento, pero son muchos tomos y no se encuentra digitalizada porque en su momento no se hacía este trámite, y ahora con las limitaciones de personal ante la actual situación no tenemos tiempo de ello", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la teniente de alcalde, quien recuerda que en varios plenos se ha pedido al secretario municipal que concierte un encuentro con los portavoces de CCD-CI y PP a fin de que éstos puedan consultar los documentos en dependencias municipales.

En cualquier caso, la socialista recuerda que en tres plenos también se ha hablado del tema y que incluso se les ha presentado el informe jurídico elaborado por el abogado contratado al efecto a fin de explicar el trasfondo del asunto, de ahí que no se explique las críticas de Calleja, salvo que sea para "contrarrestar" la acción del equipo de gobierno municipal.