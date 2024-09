El PSOE critica que la Junta no tenga un plan de vivienda y Quiñones defiende su "política eficaz" en la materia

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes José Luis Vázquez Fernández ha avisado de que hablar de vivienda asequible en Castilla y León es "imposible" ya que carece de un plan de vivienda propio, a lo que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha defendido la "política eficaz y ambiciosa" de la Junta en la materia.

Vázquez ha realizado una de las preguntas de su formación en la sesión plenaria celebrada este martes, la primera del nuevo periodo parlamentario en las Cortes, en la que ha cuestionado si el Ejecutivo autonómico dispone de un parque público suficiente de vivienda en alquiler asequible.

Al respecto, ha señalado que la acción de la Junta no es "ni suficiente ni insuficiente" porque esta "no tiene un parque público propio de vivienda en alquiler asequible", ante lo que ha avisado a Suárez-Quiñones de que "ya no vale la propaganda inútil cuando la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad".

En este sentido, ha denunciado que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco "incumple la propia Ley de vivienda desde el año 2010" y ha alertado de que la Comunidad carece de un plan autonómico. "¿Qué mal puede acometer hacer frente a un reto como el de la vivienda sin planificación previa?", ha planteado.

Al respecto, ha reivindicado que el Gobierno de España ha puesto a disposición el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que "nutre" las "pacatas políticas" de la Junta en materia de vivienda con ocho de cada diez euros.

"Hablar de vivienda asequible es imposible", ha agregado sobre la Comunidad, para alertar de que, además, en Castilla y León "ni siquiera se protege a los propietarios". "Y cómo se le ocurrió consentir que el señor presidente, hace no más de dos semanas, afirmará, con solemnidad absoluta y rotunda, que va a garantizar el pago de las rentas a los propietarios, cuando precisamente en ese Plan Estatal, el programa número 13, usted no lo dotó con un solo céntimo de euro", ha continuado en referencia a Suárez-Quiñones.

Igualmente, el procurador del PSOE ha indicado que al consejero "se le fue la mano con la propaganda" cuando afirmó que iba a llevar a cabo la construcción de 134 viviendas en alquiler para 2,3 millones de habitantes. "Claro, 2.248 municipios, y a lo largo de los últimos tres años efectivamente ha adquirido, según su respuesta escrita, 24 viviendas en alquiler asequible", ha lamentado.

Por otro lado, ha recordado que la Junta "tiene más dinero que nunca en la historia". "Ha tenido la Junta más de 16.000 millones de euros del Gobierno para llevar a cabo este tipo de políticas, y el Procurador del Común también se lo ha dicho. Debe de dotarse de un parque público suficiente de vivienda en alquiler", ha insistido, para lo que ha mostrado la mano tendida del PSOE.

Ante todo ello, Suárez-Quiñones ha reivindicado la "política potente, eficaz y ambiciosa" de la Junta en esta materia y ha incidido en que el Ejecutivo autonómico "pone en juego en esta legislatura la no despreciable cifra de 830 millones de euros, de los cuales de Pedro Sánchez son 99,5".

En este contexto, ha subrayado que la política de la Junta en vivienda se basa en dos principios, "dar respuesta a las necesidades de vivienda de las personas más vulnerables, de los jóvenes, del medio rural, vivienda digna, asequible, eficiente energéticamente, y por otro lado, cumplir con los acuerdos del diálogo social".

Así, ha precisado que el acuerdo sindical con el diálogo social y patronal 2018-2021 quedó en que se dotase el parque público de 2.600 viviendas, si bien se hicieron al término de ese acuerdo 2.721, "121 más que el objetivo de ese acuerdo".

"Actualmente estamos en el acuerdo del diálogo social de vivienda 24-27, que ha fijado como objetivo 4.200 viviendas al final de ese acuerdo, son 1.600 más, y estamos en condiciones de decir que van a ser 1.978 viviendas más, es decir, vamos a superar en 390 ese acuerdo del diálogo social que está vigente", ha ensalzado.

VIVIENDAS REHABILITADAS

Además, sobre las 134 viviendas a las que ha aludido Vázquez, ha

detallado que son viviendas rehabilitadas, "que están ya terminadas y se sortean para familias jóvenes de menos de 36 años". También ha afirmado que la Junta está "construyendo y licitando 1.098 viviendas de alquiler para jóvenes en régimen de cohousing, con 142 millones, de los cuales 54 son fondos europeos".

Por otra parte, ha puesto en valor el programa Rehabitare y el anuncio del presidente de la Junta de un nuevo programa de alquiler social de viviendas para trabajadores en el medio rural.

Por último, ha preguntado "dónde están" las 183.000 viviendas que el presidente del Gobierno anunció que se iban a construtir en España. "Fue aumentando la cifra a medida que pasaban las jornadas electorales y que en Castilla y León hemos visto cero", ha censurado.