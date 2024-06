El PSOE denunciará la "falta de accesibilidad" del Cajero Móvil de Valladolid

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Socialista denunciará ante el Procurador del Común el problema de "falta de accesibilidad" que presenta el cajero móvil de la Diputación de Valladolid con el objetivo de que se articule un sistema para que las personas con dificultades de movilidad puedan acceder al mismo.

Así lo ha señalado el portavoz de los socialistas en la institución provincial, Francisco Ferreira, quien ha asegurado que el Equipo de Gobierno del PP "no deja otra opción ante el desinterés demostrado en la solución de este problema", ya que "no sólo no existe ningún medio para garantizar la accesibilidad, sino que tampoco se realiza un seguimiento del servicio tal y como ha comprobado el PSOE".

"Está claro que ningún miembro del Equipo de Gobierno del PP se ha tomado la molestia de ir a ver el cajero en funcionamiento real durante los años que lleva operando", ha sostenido Ferreira, al tiempo que ha indicado que dada la "desconsideración" del Equipo de Gobierno hacia este grupo provincial, así como a los vecinos y las vecinas de la provincia de Valladolid, "no queda otro recurso que denunciar ante el Procurador del Común el problema de accesibilidad que presenta el cajero móvil de la Diputación".

En los mismos términos, el portavoz socialista en la Diputación de Valladolid ha asegurado que su propuesta no consiste ya en poner una "supuesta" rampa que haya que ir montando y desmontando, sino una plataforma elevadora como las que implementan otros servicios de cajero móvil, para garantizar el derecho de todas las personas a acceder al servicio en pie de igualdad y de la forma más cómoda y efectiva posible.

Por todo ello, el Grupo Provincial Socialista ha enfatizado en que seguirá luchando por los intereses y derechos de los vecinos de la provincia, con "independencia de la actitud de rodillo de mayoría absoluta que de forma descarada exhibe un día sí y otro también el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, y el Partido Popular en la Diputación Provincial de Valladolid".

SEGUIMIENTO

En el Pleno de febrero de 2021, el Grupo Provincial Socialista presentó una proposición para que las personas residentes en pequeños municipios pudieran tener acceso a dinero en efectivo.

Esto debido a que, en opinión del PSOE, la desaparición de oficinas bancarias y cajeros se ha convertido en los últimos años en un "grave problema" para el mundo rural, lo que ha generado "muchas quejas" entre quienes residen en pueblos pequeños lo que les obliga a desplazarse a otras localidades.

En dicha proposición se planteaba que el Bibliobús de la Diputación llevara incorporado un cajero bancario. Tras el debate de aquella proposición, fue aprobado por todos los grupos políticos, que el servicio podría realizarse a través del Bibliobús, un servicio que ya funcionaba en la provincia y que el Grupo Socialista consideraba ideal para este fin, o se podría implementar otro sistema.

En el Pleno de marzo de 2022 el Equipo de Gobierno presentó el servicio de Cajero Móvil, una iniciativa que fue aprobada por el Grupo Socialista, sin embargo se criticó el hecho de que este sistema era menos eficiente que la idea original del Bibliobús, ya que este podría proporcionar más frecuencias y además ya cuenta con un vehículo adaptado con plataforma elevadora.

En otra iniciativa, en diciembre de 2023, el Grupo Socialista llevó a pleno una pregunta-ruego en la que, haciéndose eco de quejas de los usuarios, preguntaba si el cajero móvil llevaba incorporado algún sistema para garantizar la accesibilidad al mismo de personas con movilidad reducida.