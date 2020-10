El PSOE exige al PP que "deje de estirar el numerito de las instituciones

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha exigido este martes al Partido Popular que abandone la "política del odio y de la crispación" y "deje de estirar el numerito" de la defensa de las instituciones para ponerse a trabajar y aportar los datos sobre lo ocurrido en las residencias de mayores en la primera oleada del coronavirus, como han exigido los socialistas que han dado de plazo hasta el próximo lunes 19 de octubre antes de pedir la creación de una comisión de investigación.

"Les queda una semana", ha advertido Sánchez quien ha expresado su "preocupación" ante la "deriva" que está tomando el PP de Castilla y León al que ha acusado de estar haciendo el "ridículo" con el "sainete" de la gira de procuradores por las nueve provincias en su estrategia de "supuesta defensa" de las instituciones del Estado cuando, según ha reivindicado, si hay un partido constitucionalista en España ese es del PSOE.

"Arrastrado por la extrema derecha se está convirtiendo en derecha extrema", ha ironizado Sánchez en referencia a las "cuitas electorales" del PP y Vox y ha advertido a los 'populares' de que ese "paripé" en defensa de las instituciones del Estado no tapa la corrupción de los 'populares' ni la falta de datos ciertos sobre lo que ocurrió en las residencias de mayores durante la primera oleada de la pandemia del coronocarivus.

"Si no quieren trabajar, que no molesten", ha continuado Ana Sánchez que ha culpado de esa falta de datos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por una gestión "a todas las luces irresponsable" y por permanecer "escondido tras las faldas de la consejera de Familia" cuyos datos, ha lamentado a su vez, no coinciden con los que maneja la Consejería de Sanidad. En este sentido, ha exigido a Fernández Mañueco que de una "orden inmediata" a Familia para que de todos los datos que permitan "aprender los errores y de los aciertos, si es que los ha habido".

Además, Sánchez ha calificado de "broma de mal gusto" que la consejera de Familia, Isabel Blanco, "del PP", ha recordado, justifique que no puede dar los datos sobre las residencias privadas para no caer en un caso de prevaricación y se ha preguntado qué tiene que ocultar el PP o a quién quiere proteger para no facilitar la información que piden el Comisionado de la Transparencia o Fiscalía, según afirma la dirigente socialista, a lo que ha añadido que las revisiones rutinarias y "con cita previa" no son inspecciones.

"No vamos a parar hasta saber qué sucedió", ha asegurado Ana Sánchez tras la reunión este martes de la Permanente de Organización del PSOE en Castilla y León que ha confirmado su "lealtad incuestionable" con los castellanoleoneses consciente asimismo de que con Fernández Mañueco es "muy difícil".

"No caeremos en sus trampitas, dejen de hacer el ridículo y si creen en las instituciones cumplan con lo que les piden", ha sentenciado la dirigente socialista que ha asegurado a los usuarios de las residencias y a sus familiares que el PSCL va a "estar ahí" para saber qué pasó en la primera oleada.