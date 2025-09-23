El PSOE en Pedroso (Salamanca) pide al alcalde que dimita tras ser condenado por amenazar a un vecino con una escopeta

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial del PSOE en Salamanca ha instado al alcalde de Pedroso de la Armuña, el socialista Ángel Luis Portilla, para que presente su dimisión como primer edil de esta localidad tras hacerse pública la sentencia contra su persona y ser condenado a seis meses de prisión por amenazar con una escopeta de caza a un vecino de la localidad.

La diputada provincial de zona, Carmen Ávila, ya ha transmitido esta decisión al propio interesado tras mostrar su rechazo y repulsa, "y la de toda la Ejecutiva de los socialistas salmantinos", ante comportamientos de este tipo en cualquier situación y mucho más en el ejercicio de un cargo público.

"Los socialistas somos consecuentes y condenamos este tipo de actitudes", ha declarado Ávila, quien ha mostrado su respeto ante las sentencias judiciales, frente a otras formaciones políticas "que no solo tienen este comportamiento sino que lo amparan cuando se da una situación idéntica o similar.

El PSOE asegura ser consciente del descontento que el alcalde había levantado entre los vecinos con motivo de este incidente, "un hecho ajeno a la política y que se enclava en el ámbito privado de los implicados".

En cualquier caso, la diputada provincial concluye que desde el PSOE se trabaja ya en la sustitución del alcalde condenado y en la configuración de la mejor lista con la que concurrirá en las próximas elecciones municipales en favor y en beneficio de todos y cada uno de los vecinos de Pedroso de la Armuña.