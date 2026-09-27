El PSOE pide a la Junta incluir a estudiantes de la UNED en la gratuidad de la primera matrícula

Archivo - El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León, Javier García. - PSOE CYL - Archivo

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista pide a la Junta que se incluya a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la gratuidad de la primera matrícula ya que esta institución es "vertebradora" en una "comunidad con tanta dispersión geográfica".

El portavoz socialista de Educación en las Cortes de Castilla y León, Javier García, ha anunciado este domingo que los socialistas realizarán esta petición a través de una proposición no de ley para terminar con la "incomprensible exclusión" en la gratuidad de la primera matrícula de los estudiantes de la UNED empadronados en la Comunidad y que cursan sus estudios en los centros asociados.

La convocatoria establecida por la Junta es, en palabras de García, "una medida diseñada con prisas y pensando en los titulares que no responde a las necesidades reales de los estudiantes y contiene importantes grietas y agravios comparativos por tratarse de un sistema de ayudas condicionado y no de una gratuidad directa".

En este contexto sitúa la ausencia de los alumnos de la UNED, de manera que pide su inclusión en la gratuidad de la primera matrícula y que se "proceda a la equiparación que ya se aplica en comunidades autónomas gobernadas por el PP como Andalucía".

El portavoz socialista ha subrayado que en una comunidad como Castilla y León, "con tanta dispersión geográfica y una importante población rural", la UNED es "vertebradora e insustituible": "Permite estudiar a quienes viven en los pueblos o a quienes trabajan o concilian familia y formación".

Asimismo, el PSOE, en otra proposición no de ley, exige a la Junta proteger el reconocimiento al mérito con la garantía de "una compensación efectiva" al esfuerzo académico del alumnado, lo que pasa por el aumento de la dotación económica directa en los Premios Extraordinarios de Bachillerato.

García considera que las recompensas otorgadas a los ganadores de los Premios Extraordinarios de Bachillerato "han perdido su valor diferenciador y su capacidad motivadora". "La exención de las tasas de matrícula ha dejado de constituir un incentivo real", ha señalado en relación con que ahora todas las matrículas del primer año universitario son gratuitas.

"Pedimos a la Junta que abandone la improvisación, escuche nuestras propuestas y corrija estas deficiencias de forma urgente con el objetivo de garantizar un sistema de educación superior pública verdaderamente justo, equitativo y sin exclusiones", ha concluido el portavoz socialista.