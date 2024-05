PSOE pregunta a De la Hoz si enmendará la plana a García-Gallardo en Europa

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez, se ha preguntado este martes si el portavoz del Grupo Popular y número doce del PP al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, va a ir a Europa a "hacer el ridículo" como, en su opinión, hace siempre el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, o para "enmendarle la plana" y ha ironizado sobre el "tremendo papelón" que va a tener el 'popular' en Bruselas.

Ana Sánchez ha recordado, además, que Raúl de la Hoz representará en Europa al PP de Castilla y León, que fue "la primera región de Europa en la que se metió a la 'extrema derecha' en un Consejo de Gobierno", y ha lamentado que un año y medio después la presencia de Vox en el Ejecutivo autonómico se haya traducido en "ataques" a los derechos de las mujeres, de los inmigrantes y de los representantes de los trabajadores y en la presentación de "leyes de discordia que pretenden enfrentar y vulnerar derechos humanos".

"La 'extrema derecha' no es mayoría, no lo es en Europa y no lo es en Castilla y León", ha aclarado la socialista para quien "el problema" es quien "blanquea", mete en las instituciones y "normaliza" a esa 'extrema derecha', en alusión al PP con una advertencia ante los partidos que quieren meter a la sociedad "en el túnel de la historia y en un túnel negro".

Frente a ello, ha reivindicado al PSOE como el partido "que más apuesta" por Europa, con una "incuestionable" defensa de la "unidad, la "tolerancia", la "seguridad" y el "bienestar social", asuntos que, según ha avanzado la secretaria de Organización del PSCL, centrarán la campaña de los socialistas para los comicios del mes de junio con Iratxe García al frente y "a lo largo y ancho de toda la geografía de Castilla y León".

Entre las reivindicaciones de campaña del PSCL estarán los 2.500 millones que ha recibido Castilla y León del Plan de Recuperación que "peleó" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que "boicoteó" el Partido Popular, con dirigentes como Ángeles Armisén, ha remarcado.

"Tenemos memoria", ha asegurado Ana Sánchez que ha destacado que esos 2.500 millones de euros representan el 25 por ciento del presupuesto de Castilla y León y ha defendido que el dinero que "consiguió" Pedro Sánchez y por el que "se batió el cobre" permitió proteger a asalariados, autónomos y empresas en la pandemia y evitó "el hundimiento económico de esta tierra", como explicarán los socialistas "en cada rincón del primero al último de los 2.248 municipios de Castilla y León".

La socialista ha ironizado, además, sobre que el presidente de la Junta va a inaugurar la radioterapia "que le ha pagado Pedro Sánchez negociando extraordinariamente bien los fondos europeos que boicoteó el Partido Popular".

Mientras tanto, se ha vuelto a preguntar, "¿qué hacían los falsos patriotas? --ha citado en concreto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a Raúl de la Hoz-- ¿arrimaban el hombro?. Ana Sánchez ha acusado a los 'populares' de haber boicoteado también la "excepción ibérica" que impulsó el Gobierno de España por lo que ha insistido en preguntarse si De la Hoz será "patriota de nuestra tierra o un falso patriota.

Finalmente, ha avanzado que el PSOE de Castilla y León afronta la campaña de las europeas "muy motivados" y ha destacado la importancia de la movilización en unas elecciones que, según ha evidenciado, esta vez se celebrarán en solitario, hecho que "siempre es más complejo" si bien ha insistido en que el estado de ánimo de los socialistas es "optimista y animado".

Ana Sánchez ha garantizado por último mucha presencia en las calles y en espacios públicos abiertos.