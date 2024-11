PSOE urge al Ayuntamiento la puesta en marcha de las bicicletas adaptadas y de carga del servicio BIKI

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha urgido al equipo de Gobierno a la puesta en marcha de las bicicletas adaptadas y de carga del servicio municipal BIKI.

A través de un comunicado, los socialistas lamentan que el equipo "PP-Vox" se prodiguen en anuncios "que no se cumplen o tardan demasiado tiempo en ponerlos en marcha". Así, señalan que el pasado 20 de septiembre desde el Ayuntamiento y Auvasa se presentaron las nuevas bicicletas adaptadas y de carga que se incorporarían "de forma próxima" al Sistema Público de Alquiler de Bicicletas BIKI.

"Dos meses después de que Carnero y el concejal de Movilidad realizaran este anuncio a bombo y platillo la realidad es que la ciudadanía sigue esperando", ha apostillado el Grupo Municipal que plantean que las bicicletas adaptadas "incorporen más elementos de seguridad". "No hay excusa que justifique este retraso para su puesta en servicio. La falta de previsión del equipo de Gobierno y el hecho lamentable que no lo haya considerado un proyecto prioritario está perjudicando el proyecto y a los vallisoletanos que no pueden disfrutar de este servicio público", han ahondado.

ORDENANZA

Además, el Grupo Municipal Socialista ha demandado al equipo de Gobierno PP-Vox agilidad para modificar la Ordenanza Reguladora de la movilidad en bicicleta en el término municipal de Valladolid, que anunció el equipo de gobierno en el Consejo Municipal de Movilidad del 26 de junio, "al objeto de dar cobertura a las bicicletas adaptadas y de carga que se van a poner en funcionamiento", a través de BIKI, gestionado por Auvasa.

En opinión del Grupo Municipal Socialista hay "suficiente seguridad jurídica" para que estas nuevas BIKI adaptadas y de carga puedan funcionar por Valladolid, sin necesidad de más normas. "Es más, desde hace años el Mercado del Val y otras empresas locales reparten sus productos en una bici de carga, utilizadas también por otros usuarios a nivel particular. Y por otra parte, hay familias que ya han adquirido hace años bicis adaptadas y las vienen utilizando sin ningún problema. Por tanto, no hay excusa posible para su puesta en marcha", ha añadido.

"La última vez que concejal de Tráfico se comprometió a iniciar los trámites de modificación de la Ordenanza Ciclista, con la publicación obligada de la Consulta Pública Previa, fijó el plazo a finales del mes de octubre. Estamos a 15 de noviembre y todo sigue igual", concluye el comunicado.