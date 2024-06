PSOE de Valladolid ve a Carnero como "el peor alcalde" de la historia reciente

Los socialistas mostrarán en el debate de este lunes "cómo está la ciudad y cómo estaría" si ellos hubieran gobernado en el último año

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha aseverado este viernes, en un balance del primer año del regidor 'popular', Jesús Julio Carnero, en el cargo, que le ven como "el peor alcalde de la historia reciente", ya que consideran que no tiene "actitud" ni "ganas" de serlo.

Así lo ha recalcado Herrero este viernes en una rueda de prensa que ha ofrecido, acompañado de gran parte de sus compañeros de formación, en un nuevo espacio que ha habilitado el PSOE en las dependencias de su grupo en la Casa Consistorial y que utilizará como sala de prensa y punto de encuentro.

Allí, el portavoz socialista ha planteado un esbozo de la intervención que realizará el próximo lunes, 17 de junio, en el Pleno extraordinario en el que se celebrará el debate sobre el Estado de la Ciudad y que, como ha recalcado, servirá para evaluar el primer año de Gobierno de PP y Vox y también la labor de la oposición.

Una de las conclusiones a las que ha llegado Herrero es que, a juicio del PSOE, Jesús Julio Carnero es "el peor alcalde", al frente del "peor gobierno de la historia reciente de la Democracia", porque en el caso del regidor consideran que tiene "una actitud contraria a la que tiene que tener cualquier alcalde" y tampoco ven que tenga "ganas" de ejercer el cargo.

"Es muy difícil gestionar una ciudad así cuando no se tienen ganas y Carnero no las ha tenido nunca. Él no quería ser alcalde", ha enfatizado Carnero, que explica que por ello "se fue al Senado" --fue elegido en las elecciones de julio de 2023-- y su labor es, en opinión de los socialistas, "estar en el Senado, enviar cartitas, hacer discursos vacíos y dedicarse a la política nacional".

Con un alcalde que ha tenido, según asevera Herrero tras consultar las agendas del equipo de Gobierno, "80 mañanas libres" en el Ayuntamiento en este primera año, y con una número dos --Mercedes Cantalapiedra-- que "también se fue" --fue elegida diputada nacional por el PP--, el portavoz del PSOE ha mostrado "dudas" sobre quién ejerce el liderazgo en el equipo de Gobierno, lo que resulta en que "las áreas están hechas trizas".

"EL MODELO DE LA JUNTA: UNA PLÁCIDA DECADENCIA".

Mientras tanto, los socialistas aseveran que los socios de Gobierno del PP, Vox, están "ninguneados" y "engañados", porque afirma que cuando acuden a decir que necesitan "personal o más presupuesto", Carnero y otros miembros del ejecutivo municipal aseguran que "es que no hay presupuesto" porque "Puente nos dejó las arcas vacías". Sin embargo, ha criticado, "para las áreas del PP sí que hay dinero" porque se planteaban "gastar casi 2 millones de euros para unas estatuas de diseño, luminosas".

Esto se debe, en opinión de Pedro Herrero, a que los 'populares' pretenden "implantar en el Ayuntamiento el modelo de la Junta", en referencia a una "plácida decadencia mientras se asegure el rédito electoral".

Por su parte, Herrero se ha mostrado orgulloso del trabajo del grupo socialista y de sus miembros, a quienes ve "preparados" si "mañana" tuvieran que ponerse "al frente de la ciudad". E incluso ha aseverado que puede decir que el grupo "tiene dos ministros en el Gobierno de España", en referencia al exalcalde Óscar Puente y Ana Redondo que fueron los dos primeros en la lista electoral socialista de las últimas elecciones municipales pero que en noviembre renunciaron a sus escaños tras ser nombrados ministros por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su discurso, ha apuntado Herrero, se permitirá la "ensoñación" de plantear "cómo estaría la ciudad" si hubiera seguido el PSOE al frente del Gobierno municipal, y así ha defendido que habría un Ejecutivo municipal "centrado en Valladolid, un alcalde centrado por y para Valladolid", actualmente se procedería a licitar "la ampliación del parking de Isabel la Católica, "llevarían diez meses en marcha las obras de la ciudad deportiva del Real Valladolid", se habría "modificado el convenio de la integración para incluir un paso en la calle Daniel del Olmo"; y se habrían celebrado eventos como "Plaza Mayor del Vino y el Campeonato de Pádel".

Sin embargo, ha criticado que pese a que defiende que el Ayuntamiento actual cuenta "con el mayor viento a favor" en términos económicos de los últimos años, tiene "paralizadas" actuaciones como la Ciudad Deportiva del Real Valladolid; la nueva infraestructura de las Casetas Regionales; urbanizaciones de calles como López Gómez y Madre de Dios; los avances en la Integración Ferroviaria con los trámites preparados para la demolición de Arco de Ladrillo; o la piscina de Riosol.

Y "no sólo eso", han censurado, sino que entienden que "no resuelve los problemas, sino que los genera donde no los hay", como considera que ha sucedido en el puente del Poniente, donde pese a que "no hay atascos" Carnero está "obsesionado" con ampliar el número de carriles. Lo mismo entiende que ha sucedido con el carril bici de Isabel la Católica o con "censuras" como la de la exposición de Redeia suspendida en el Museo de la Ciencia.

De hecho, Herrero ha aseverado que si el equipo de Gobierno "diera marcha atrás" en los proyectos de Isabel la Católica y el puente, el PSOE lo "aplaudiría".

En cuanto a los incumplimientos que considera que ha dejado el Gobierno municipal en este año, Herrero ha destacado "el soterramiento" y ha recordado que Carnero afirmó que "si no soterraba se iría".

OBRAS DE ARCO DE LADRILLO.

En este sentido, ha reprochado que el regidor 'popular' "sabía desde el mes de enero que Arco de Ladrillo tenía unas deficiencias" y ha añadido que las obras de urgencia que han comenzado hace dos semanas podrían haberse iniciado entonces. "Si él se hubiera puesto las pilas, si no se hubiera levantado de la mesa técnica con los técnicos de Adif y de Renfe y de la Junta y se hubieran coordinado, el proyecto de derribo y construcción del nuevo túnel estaría ya en marcha", ha apostillado.

Sin embargo, Herrero interpreta que las obras del paso subterráneo del Arco de Ladrillo "desbaratan toda su farsa, todo su fraude de ese falso soterramiento que él quiere seguir todavía vendiendo y estirando el chicle", y entiende que Carnero ve que "el tiempo se le agota y le va dejando en evidencia".

Otros incumplimientos que apunta el portavoz socialista son la bajada de impuestos en el primer año del mandato, el "plan de choque" de limpieza ya que la ciudad "está más sucia que nunca", el "mini Bernabéu" de 25 millones de euros en el José Zorrilla, o el Parador Nacional en el convento de Las Catalinas.