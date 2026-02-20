PSOE y Vox aprueban en Burgos un dictamen que concluye que hubo extralimitación del personal de confianza de Ayala

BURGOS 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el dictamen final de la comisión de investigación relativa a las 'gastronetas' instaladas durante las fiestas de San Pedro y San Pablo, con los votos de los grupos de PSOE y Vox, en el que consideran que hubo "trato de favor hacia un empresario local" para la instalación de estos elementos y la "extralimitación de funciones del personal de confianza" del Gabinete de Alcaldía de la 'popular' Cristina Ayala, para quienes piden "el cese inmediato".

Por su parte, el Grupo del PP ha propuesto un voto particular a la resolución definitiva que finalmente no se ha aprobado.

En este sentido, el equipo de Gobierno ha defendido que "no ha existido extralimitación", ni indicio de "desviación de poder", ni actos administrativos "irregulares ni fraude de ley" ni utilización de los convenios con "fines distintos a los del interés general".

Tampoco ha habido "comisión de delitos", tal y como han detallado los grupos de la oposición en su dictamen definitivo.

La presidenta de la comisión, la popular Yolanda Barriuso, ha expresado que la única intención de los dos grupos de la oposición ha sido "sembrar dudas de mala praxis o amiguismo".

Ha apuntado que con sus conclusiones han tratado de "desacreditar actuaciones" del equipo de Gobierno, que eran perfectamente "legales" y todo para sostener posturas que no se mantienen y que solo buscan "la confrontación política".

La comisión de investigación, que ha durado ocho meses, ha estudiado la contratación de las gastronetas en las fiestas de San Pablo, pero al final el desarrollo de efectivo de las sesiones se ha convertido en una "auditoría general de la gestión del Ayuntamiento".

Con las conclusiones termina esta fase que puede ir más allá si el PSOE se decide en llevar a los tribunales de justicia el asunto.

PROPOSICIONES

En el Pleno del Ayuntamiento de Burgos también se ha planteado una batería de proposiciones de los grupos de la oposición.

En este sentido, se ha aprobado una del grupo Vox para la mejora del entorno del Monasterio de Las Huelgas.

En su proposición, el edil Ignacio Peña reclamaba el "arreglo integral de la calle Alfonso VIII y del entorno del monasterio", propiedad de Patrimonio Nacional.

Aludía a la alta presencia de turistas y a la "mala imagen que da la ciudad en ese entorno".

El PP ha aceptado la proposición, no sin antes recordarle a Peña, que ya existen negociaciones con el arquitecto de Patrimonio Nacional y se está trabajando en una mejora integral de la calle que da acceso al monasterio.

Tampoco ha salido adelante la propuesta socialista de realiza mejoras en el entorno del colegio de Fuentecillas, algunas peatonalizaciones en San Pedro de la Fuente, la realización de una vía ciclista, de un parque biosaluable y un parque de calistenia en el entorno y varias paradas de autobús.

DIVISIÓN ANTE EL 8M

El PSOE también se ha quedado solo en la defensa del compromiso institucional del Ayuntamiento de Burgos "con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia machista".

Los dos grupos de la oposición se han opuesto por "partidista", aunque la popular Mila del Campo ha asegurado que su grupo lo aceptaba si se introducía "ratificar el compromiso institucional" del Ayuntamiento de Burgos con la "igualdad efectiva" entre mujeres y hombres" en el marco del segundo "plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres" y contra la violencia de género 2025-2031 y del "próximo plan de igualdad de personal municipal" del Ayuntamiento, actualmente en fase de desarrollo.