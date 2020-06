Puente califica de "insoportable" el "ninguneo" del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha calificado este jueves de "absolutamente insoportable" la situación de los ayuntamientos de España a quienes, ha asegurado, el Ministerio de Hacienda todavía no ha permitido destinar a gastos relacionados con la crisis del COVID-19 los remanentes presupuestarios, por lo que ha aseverado que están "permanentemente ninguneados y maltratados".

Así lo ha recalcado el regidor vallisoletano y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE tras mantener en la mañana de este jueves una reunión telemática con la ministra socialista de Hacienda, María Jesús Montero, un encuentro del que ha asegurado que ha salido "igual" que ha entrado, e incluso "peor, porque pasa el tiempo y sigue sin haber soluciones".

Puente ha asegurado que ha trasladado a su compañera de partido que ya se siente "harto" y "cansado" de la situación. "Me siento tutelado como un niño pequeño por su papá Gobierno, y además un niño que para más inri hace bien los deberes y saca buenas notas, mientras que el hermano mayor, las autonomías, suspende constantemente y es profundamente desleal con su padre pero recibe toda la atención y todos los recursos".

Así, con un símil familiar, ha explicado el alcalde de Valladolid cómo ve la situación financiera de su ayuntamiento. "El hijo aplicado, el que hace los deberes, el que cumple los objetivos, no tiene déficit, genera superávit y remanentes y cumple con las reglas está siendo maltratado y ninguneado", ha aseverado el regidor.

Puente ha matizado que la situación no es nueva, en su opinión, ya que los ayuntamientos llevan "así años", pero considera que en el momento actual con la crisis económica y sanitaria se hace "absolutamente insoportable", ya que el Ayuntamiento que dirige tiene "dinero en el banco" pero no puede hacer frente con ello a las necesidades que tienen la cultura, el turismo, la hostelería o la infravivienda porque no se les permite utilizar el dinero que tienen disponible.