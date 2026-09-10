El rector de la Universidad Católica de Costa Rica aborda los retos de la educación en una conferencia en la UCAV

El rector de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT), Fernando Felipe Sánchez Campos, y la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero. - UCAV

ÁVILA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Católica de Costa Rica (UCAT), Fernando Felipe Sánchez Campos, ha visitado la Universidad Católica de Ávila (UCAV), donde ha impartido la conferencia 'Humanismo en el aula: principales retos de la educación en nuestros días', dirigida a todos los empleados de la UCAV.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha agradecido la visita de su homónimo, así como "el asesoramiento que ha dado siempre" a la institución académica, y ha destacado el protagonismo dentro del ámbito de las universidades católicas con una trayectoria que incluye la vicepresidencia de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) o su labor como embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, entre otras funciones.

"Es un hombre muy comprometido y con gran trayectoria tanto en el ámbito académico como en la vida pública, y los rectores de todas las universidades católicas en España valoramos mucho su labor desarrollada", ha señalado.

Esta ha sido la segunda visita que Sánchez Campos realiza en un año a la UCAV, a la que ha puesto en valor como "una gran universidad" y en la que esta vez ha hablado sobre los restos de la educación superior católica.

En este sentido, ha subrayado el papel de las universidades católicas para aplicar las mejores técnicas y métodos en la educación, con el objetivo de ayudar a los alumnos a "pensar, hacer y sentir" para que posteriormente "puedan decidir, convivir y transformar".

Asimismo, ha expresado su deseo de volver a la UCAV, a "la tierra de Santa Teresa de Jesús", y a otras universidades españolas, con las que asegura se siente "muy cercano para continuar trabajando juntos".