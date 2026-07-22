La reelegida presidenta de la Cámara de Segovia avanza un nuevo mandato enfocado en proyectos para el de Turismo

La presidenta de la Cámara, María José Tapia, y el consejero de Industria y Comercio, Suárez Quiñones (en el centro), con el nuevo comité ejecutivo de la entidad cameral. - EUROPA PRESS

TORRECABALLEROS (SEGOVIA), 22 (EUROPA PRESS)

La reelegida presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, María José Tapia, ha anunciado que en el nuevo mandato que comprende el cuatrienio de 2026 a 2030 habrá nuevos proyectos con muchos enfocados al sector del Turismo, y ha citado la puesta en marcha de un centro de transferencia de conocimiento para toda Castilla y León.

María José Tapia ha sido reelegida presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Segovia tras el pleno constituyente celebrado con motivo del inicio del nuevo mandato. Su reelección se ha producido por unanimidad, un respaldo que ha permitido también la aprobación sin oposición del comité ejecutivo propuesto por la propia presidenta.

Al acto han asistido el consejero de Industria, Comercio, Empleo y Universidades de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; el alcalde accidental de la capital, Alejandro González Salamanca, y varios regidores de localidades de la provincia. También han acudido la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, empresarios del territorio y los expresidentes de la institución cameral Jesús Postigo y Carlos Tejedor.

En su intervención, Tapia ha dedicado sus primeras palabras a los afectados por el incendio de la comarca de Brieva, se ha felicitado de que "únicamente haya pérdidas materiales" y ha agradecido el trabajo de quienes han colaborado en el control y están aún trabajando en la extinción del siniestro.

La presidenta ha realizado un balance de su primer mandato al frente de la institución, en el que ha subrayado iniciativas como las ferias de empleo y de formación, las tarjetas de impulso al comercio o los bonos energéticos destinados a las empresas de la provincia. Tapia ha empleado una metáfora futbolística para referirse a la cohesión de su equipo, al comparar el trabajo del comité ejecutivo con el de la selección española campeona del Mundial, y ha reivindicado la unidad como clave de la gestión de los próximos cuatro años.

La presidenta ha anunciado nuevos proyectos vinculados al turismo y a la puesta en marcha de un centro de transferencia de conocimiento en el sector turístico para toda Castilla y León. Asimismo, ha agradecido el respaldo de su equipo, el de los expresidentes de la Cámara y el de la propia Junta de Castilla y León, con el consejero Quiñones, recientemente nombrado para esta área, a la cabeza.

"LIDERAZGO INDISCUTIBLE"

Por su parte, Suárez-Quiñones ha felicitado a Tapia por su reelección y ha señalado que la unanimidad del pleno refleja "un liderazgo indiscutible al frente de la institución". El consejero ha recordado que las cámaras de comercio "no son meras asociaciones privadas de empresarios, sino corporaciones de derecho público", al amparo de la Ley 8/2018 de Cámaras de Castilla y León, con funciones de representación institucional del tejido empresarial.

En este entorno empresarial, el consejero ha repasado la situación económica de la comunidad autónoma, de la que ha destacado una tasa de paro "en torno a dos puntos inferior a la media nacional", con 62 meses consecutivos de datos económicos positivos y un crecimiento del 3,3 por ciento.

Suárez-Quiñones ha cifrado en más de 530 millones de euros la inversión de la Junta en la provincia de Segovia durante el mandato 2022-2025, una cantidad que, según ha explicado, "ha contribuido al mantenimiento y la creación de en torno a 3.600 empleos". El consejero ha añadido que el Plan Territorial de Fomento de Segovia cuenta con una dotación superior a los 90 millones de euros y ha hecho referencia al desarrollo de suelo industrial en polígonos como los de Bernuy y Abades.

El consejero ha concluido su intervención calificando la reelección de Tapia como "una buena noticia para el mundo económico de Segovia y de Castilla y León", y ha reiterado el compromiso de la Junta de actuar como aliada, y no solo como entidad tutelante, de las cámaras de comercio de la comunidad, de las que ha recordado que las 14 entidades se encuentran en un proceso de renovación de sus cargos, tal como acaba de suceder en la de la provincia de Segovia.