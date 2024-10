El registro de incidencias de CSIF CyL destaca la preocupación del profesorado por la falta de concreción de la PAU

En este inicio de curso se han multiplicado las quejas por el funcionamiento del programa informático STILUS

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

En este inicio de curso 2024/2025, el registro de incidencias de CSIF en Castilla y León, cerrado el 30 de septiembre, destaca la preocupación de los docentes que imparten Segundo de Bachillerato por la falta de referencias en las próximas pruebas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

Una vez más, se ha producido un cambio en el modelo de acceso a la Universidad, que ha pasado de denominarse EBAU a retornar a la anterior denominación: Prueba de Acceso Universitaria (PAU).

Sin embargo, el problema no ha sido este cambio nominativo, sino que se ha iniciado el curso sin saber exactamente los contenidos de la prueba (que no se han dado a conocer hasta el día 9 de octubre), ni cómo va a ser, ni los criterios de evaluación. A estas alturas, no se ha informado de los modelos cero de exámenes, denuncia CSIF a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El programa informático de gestión escolar de la Consejería de Educación--STILUS--también ha sido objeto de numerosas críticas por parte del profesorado castellano y leonés de la educación pública.

"Esta nueva aplicación informática está siendo un auténtico quebradero de cabeza para los centros educativos y las familias, y una nueva vuelta de tuerca en la agobiante burocracia que padece el profesorado", asegura la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Han surgido problemas de incompatibilidades con otros programas y también de autentificación, que han convertido en un verdadero calvario el procesamiento de datos y ha hecho perder infinidad de horas al profesorado y a los equipos directivos, según han dejado escrito en el registro de incidencias.

Por su parte, el profesorado de Formación Profesional (FP) refleja la falta de currículums y la concreción de normativa autonómica, explica CSIF, que está dificultando sobremanera la implantación de la nueva FP en Castilla y León.

A VUELTAS CON LAS RATIOS

Otros temas recurrentes sobre los que han incidido las quejas del profesorado "son desgraciadamente tradicionales" en el registro de incidencias que CSIF realiza desde hace ya trece años. Así, problemas relacionados con las ratios demasiado elevadas se unen al descontento por los horarios excesivos, especialmente entre el profesorado de Formación Profesional, además de la ya mencionada excesiva burocracia o la tardanza en cubrir puestos por personal interino, sobre todo en determinadas especialidades.

El profesorado se hace eco de la reivindicación histórica de CSIF sobre la necesaria subida salarial, incidiendo en la "injusticia" que supone que, para tener una carrera profesional, se tenga que renunciar a los sexenios. Otra demanda son las convocatorias extraordinarias de la categoría II y III, pues muchos docentes se quedaron fuera, así como la convocatoria de la categoría IV.

El sindicato independiente recuerda la "vergonzosa" diferencia de más de 800 euros mensuales menos del salario de un docente de Castilla y León respecto a otras comunidades autónomas, a pesar de ser un cuerpo nacional.

CONCILIACIÓN

Por otro lado, gran parte del profesorado recalca las dificultades que hay para conciliar la vida familiar y laboral, y acogerse a los permisos -en muchos casos inflexibles- en el ámbito docente.

Por ello, CSIF recuerda el escrito que registró el pasado mes de mayo, del que aún no ha recibido respuesta. En él se reclamaba la negociación de un permiso de reducción de jornada por interés particular, tal y como se contempla en Andalucía, Galicia, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco.

Por último, el profesorado se hace eco de la reivindicación de CSIF de la reducción de jornada para mayores de 55 años sin pérdida retributiva. Un tercio del profesorado de Castilla y León se encuentra en esta situación y este permiso facilitaría mantener a docentes con bagaje y experiencia en servicio activo en mejores condiciones laborales.