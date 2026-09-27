Las Reservas de la Biosfera en CyL ejecutan el 90% de los 8,8 millones de ayudas financiadas con fondos europeos

La 27 Reunión ordinaria del Comité Español del Programa MaB. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha ejecutado el 90 por ciento de los 8,8 millones de euros destinados a actuaciones en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad, concedidos en 2023 a 141 proyectos presentados por corporaciones locales, empresas privadas y particulares e instituciones sin ánimo de lucro, una línea que fue convocada por la Junta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Estos datos han sido expuestos por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, Javier Ezquerra, durante la 27 Reunión ordinaria del Comité Español del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO correspondiente a 2026, celebrada en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, Reserva de la Biosfera La Palma.

Esta línea de ayudas ha contemplado diferentes proyectos destinados a promover la conservación y gestión de la biodiversidad y de los recursos naturales, mejorar la gobernanza de las Reservas de la Biosfera y fomentar un modelo de desarrollo sostenible, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, los proyectos han perseguido avanzar en la sostenibilidad del turismo, la conservación del patrimonio cultural y el paisaje, así como en el manejo agroecológico y forestal de los recursos naturales y la puesta en valor de los conocimientos tradicionales, mediante un uso más eficiente de los recursos y el impulso de una economía baja en carbono.

Para la Junta, la ejecución del 90 por ciento de los fondos refleja el avance de los proyectos desarrollados en estos territorios y el grado de materialización de las inversiones destinadas a reforzar el papel de las Reservas de la Biosfera como espacios donde la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico y social son compatibles.

III CONGRESO ESPAÑOL DE LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA

De la misma forma, la Junta de Castilla y León ha participado también esta semana en el III Congreso Español de las Reservas de la Biosfera, en Herrera del Duque (Badajoz), dentro de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

Durante este congreso se han celebrado dos sesiones del Consejo de Gestores de las Reservas de la Biosfera, órgano en el que participan los técnicos responsables de la gestión de estos espacios.

En estas sesiones se han abordado diferentes asuntos relacionados con los programas de promoción, uso público y educación ambiental, así como otras cuestiones vinculadas al seguimiento y cumplimiento de los indicadores establecidos para las Reservas de la Biosfera.

Castilla y León cuenta actualmente con diez Reservas de la Biosfera, la Comunidad que más espacios aporta a la Red Española de Reservas de la Biosfera, por delante de Andalucía, que cuenta con nueve. Se trata de Picos de Europa, Argüellos, Alto Bernesga, Valles de Omaña y Luna, Babia, Valle de Laciana, Ancares Leoneses, Meseta Transfronteriza Ibérica, Sierras de Béjar y Francia y Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar.