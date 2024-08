El restaurante de comida japonesa 'Sushisom' inaugura su primer establecimiento en Vallsur, en Valladolid

VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El restaurante de comida japonesa 'Sushisom' ha inaugurado en Vallsur su primer establecimiento de Valladolid con un gran local de más de 600 metros cuadrados, ubicado en el espacio gastronómico y de ocio 'La Chismería'.

Bajo un nuevo concepto 'all can you eat', un buffet libre a la carta, se podrá disfrutar en el nuevo restaurante de más de 300 platos asiáticos, con una variedad de comida con sabores exóticos.

De esta forma, los clientes podrán elegir tantos platos como quieran desde su mesa y sin colas, de forma que puedan pedir tanto como puedan comer.

Este nuevo establecimiento cuenta con capacidad para 200 comensales y con más de 22 restaurantes repartidos por toda la geografía española, Sushisom trabaja en la innovación, ampliando su carta cada día, ofreciendo tanto sushi como comida caliente tradicional japonesa, noodles, pan bao, tempuras y gyozas, entre otros.