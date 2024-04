Ribera culpa a Mañueco de cancelar reuniones, éste lo niega y ambos se abren a un encuentro

VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha culpado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de cancelar dos reuniones ya fijadas, algo que éste niega, al tiempo que rechaza polémicas, lo que ha llevado a ambos a abrirse a un encuentro.

Este cruce de declaraciones se ha producido a través de la red social 'X' donde la ministra ha asegurado que en tres meses Alfonso Fernández Mañueco ha "cancelado" dos reuniones "ya fijadas" y ha "declinado" su invitación para inaguruar en Ponferrada (León) la Conferencia de Centros de Innovación Territorial frente a la despoblación.

Por su parte, el presidente de la Junta le ha asegurado que él no ha cancelado ninguna reunión fijada y ha recordado a la ministra que aún espera una respuesta al encuentro que la Junta propuso para febrero.

"No se preocupe, yo estoy aquí para trabajar por Castilla y León y no para generar polémicas, he dado instrucciones para que mi gabinete se ponga en contacto con el suyo y fijen una reunión a la mayor brevedad, espero su pronta respuesta", ha zanjado Mañueco.