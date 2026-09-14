Robles insiste en que la situación en Ceuta "es muy difícil" y manda un mensaje de apoyo a mujeres y niñas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios de comunicación en la Academia Básica del Aire y del Espacio de León. - EUROPA PRESS

"Nos sentimos orgullosos de este gran país que es España y Ceuta y Melilla son la mejor representación de España" LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN), 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este lunes en que la situación que se vive en Ceuta "es muy difícil" porque hay "mucha gente" que lo está "pasando muy mal" tras la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio a pesar de que la secretaria general de Grupo Parlamentario del PSOE, Montserrat Mínguez, haya afirmado que lo vivido en la ciudad autónoma no fue "extraordinario".

Así se ha pronunciado Robles, en declaraciones a los medios en La Virgen del Camino (León), donde ha presidido el inicio del curso académico de la Academia Básica del Aire y del Espacio, al ser preguntada por las declaraciones de Mínguez, que la ministra ha asegurado no conocer.

"No le he oído esas palabras. Cada uno responde de sus palabras", ha afirmado Margarita Robles, quien ha insistido en que "la situación en Ceuta es muy difícil, que hay mucha gente en Ceuta que lo está pasando mal" y ha aprovechado para enviar un mensaje "a las mujeres y a las niñas de Ceuta que puedan sentirse mal".

"Yo como mujer estoy con ellas y el Gobierno está con ellas", ha afirmado la ministra de Defensa, quien ha insistido que quienes sufren siempre contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, "que está intentando dar la máxima normalidad" a Ceuta y para ello "está haciendo un esfuerzo".

Asimismo, ha vuelto a pedir disculpas a los vecinos de Ceuta si consideran que "están solos" al tiempo que ha insistido en que la preocupación de los ceutíes es su propia preocupación y la del Gobierno.

Margarita Robles también ha reiterado su confianza en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de seguridad del Estado, en el CNI, en el Cifas y en todas las instituciones y ha reconocido que "España es un gran país y tiene unas grandes instituciones" porque tiene "unos magníficos profesionales".

ESPAÑA "FUNCIONA BIEN"

Al hilo, la ministra ha apuntado que todos los países sepan que España "funciona bien y va a seguir funcionando bien" y ha insistido en el "orgullo" por las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el CNI, el Cifas, la Policía y la Guardia Civil.

Durante su intervención en el acto de apertura del curso de la Academia Básica del Aire y del Espacio, Matgarita Robles también ha hecho alusión a Ceuta: "Estamos todos con Ceuta, con sus habitantes, que la normalidad vuelva pronto a Ceuta porque, como digo siempre, nos sentimos orgullosos de los hombres y mujeres de Ceuta, de su valor, de su amor a España", ha recalcado.

En este sentido, ha añadido que las múltiples veces que ha estado en Ceuta se ha sentido "más española que nunca" y ha reiterado su mensaje en apoyo a la población": "Que sepan que cuentan con todos nosotros y que sepan que cuentan con esos hombres y mujeres de las fuerzas armadas que está allí, en Ceuta, realizando una labor tan importante. Muchos de ellos son ceutís. Algunos de ellos han resultado heridos estos días en las labores que realizan de apoyo (...) Nos sentimos orgullosos de este gran país que es España y Ceuta y Melilla son la mejor representación de España", ha concluido.