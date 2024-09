Ron La Lá lleva al Calderón '4x4', un recorrido por sus inicios "gamberros" adaptados a la actualidad

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Ron Lalá lleva este fin de semana al Teatro Calderón de Valladolid su obra '4x4', en la que realiza un "recorrido vital" por sus inicios "gamberros" con la selección de las escenas que representan "de la manera más fiel" cuatro de sus primeras obras, pero adaptadas a la actualidad.

La teniente de alcalde y concejala de Educación, Irene Carvajal, y el director del Teatro Calderón, José María Viteri, han presentado este miércoles la propuesta, titulada '4x4 Un viaje a las cuatro primeras obras', junto a los actores Daniel Rovalher, Juan Cañas y Miguel Magdalena.

Los días 12, 13 y 14 de septiembre, el público del teatro vallisoletano podrá disfrutar de esta propuesta que mezcla distintas disciplinas artísticas, de teatro a música, para repasar los espectáculos 'Mi misterio del interior' (2005), 'Mundo y final' (2008) ,'Time al tiempo' (2011) y' Siglo de Oro, siglo de ahora' (2012), las cuales consolidaron a la compañía como una de las más premiadas.

El actor Miguel Magdalena ha señalado que esta propuesta, que lleva ya casi un año recalando en teatros, es un "viaje" a sus "orígenes", a "esa genésis" de todo lo que fueron los mencionados espectáculos.

"¿Qué pasa con esos textos en 2024? Este espectáculo surgió de la necesidad de volver a demostrar al público que es lo que hacía Ron La Lça antes de cabalgar con el Quijote o con Cervantes, y de ver qué ocurre con esa marejada de música, poesía y humor después de 20 años", ha explicado el intérprete sobre la propuesta.

En este sentido, Juan Cañas ha precisado que uno de los motivos principales ha sido "dar a conocer" lo que hacían antes de sus acercamientos a obras de perfil "más de tearo clásico", una época inicial en la que se caracterizaban por ser "más gamberros" y tener "libertad pura", si bien también eran "más inexpertos".

Asimismo, ha incidido en que a la hora de presentar '4x4' tenían "ilusión", pero también "miedo" porque la "sociedad ha cambiado mucho", por lo que han "reescrito y adaptado detallitos pequeños" de las escenas seleccionadas, todo ello manteniendo "la esencia" de humor y frescura.

Estos cambios, ha detallado, se han centrado en comentarios "obsoletos", como "guiños tecnológicos" referentes a herramientas o plataformas de la época en la que se estrenaron las obras, o diálogos que "parecían mejorables". "No han sido modificaciones sustanciales", ha garantizado.

Cañas ha destacado al respecto que si bien todo en la obra "parece casual" por el "gamberrismo" presente, se trata de un trabajo en el que se "ha cuidado cada coma", unas veces "al servicio de la diversión" y otras al de lo "poético".

TRABAJO CON "RIGOR"

"Hemos trabajado con el mayor de los rigores, eso es lo que hace que nuestros números después de tantos años signan tan vigentes y la gente reaccione tan bien como entonces", ha apostillado, mientras su compañero Daniel Rovalher ha incidido en que el "mayor atractivo" del espectáculo es que han "conservado la genética del 'ronlalismo'".

Precisamente, ese ha sido uno de sus propósitos para esta propuesta a la que han sumado sus más de 20 años de experiencia. "Es como un album de lo que es Ron La Lá", ha indicado, para subrayar la "buena respuesta del público nuevo", quienes se unen así a los "'ronlaleros' de pro".

En este contexto, Cañas ha celebrado que '4x4' se "sostiene", lo que valora en una éxpoca en la que el público se encuentra "bombardeado de memes y chistes", una situación que puede hacer que el espectado "pierda esa inocencia", esa "sorpresa".

Así, el público puede ver un espectaculo "que no tiene en la cabeza, teatro que no tiene en la cabeza y música que no tiene en la cabeza", ha expresado Magdalena, quien ha ensalzado su propuesta "sincera y sin tapujos", caracterizada por un "ritmo endiablado", como ha añadido Rovalher, mientras Cañas ha destacado la apuesta de la compañía por abordar distintas disciplinas "de manera artesanal", siempre en directo.

Por su parte, la concejala de Cultura ha destacado la trayectoria de la compañía, que tiene en su haber premios Max o Talía, y ha aseverado que presentan "textos actuales y clásicos con humor inteligente".

En la misma línea, el director del Teatro Calderón, "declarado 'ronlalero', ha apuntado a la relación del espacio cultural con la compañía, que ha recalado en este en numerosas ocasiones. Y es que, tal y como ha resaltado, el Calderón vuelve a programar al grupo por sus "buenos textos, de creacioens colectivas", los cuales albergan la "palabra en el mejor sentido". "Con humor, enriquecen nuestro idioma", ha aplaudido, para poner en valor también su "conocimiento, divertimento y risas".